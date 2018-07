Dovolená!

Konečně je tady období prázdnin a pro mnohé to znamená vysněný čas dovolených. Aniž bych se chtěla chlubit, tyto řádky píši na balkoně apartmánu u Balatonu. Pro závistivce: nebýt táty, nejedu a počasí celý týden nic moc.

Ale ať jedete na dovolenou kamkoliv, kdykoliv a s kýmkoliv, je podle mého důležité jedno. Udělat si dovolenou ve své duši. Neočekávat příliš, být připraven na cokoliv, ale hlavně se pozitivně naladit. Před každou dovolenou je víc stresu než jindy. Udělal jsem v práci vše? Co si musím zabalit? Co musím ještě koupit? Jak zaopatřím byt, kytky, mazlíky? Mám dost peněz? Mám všechny léky? Je auto v pohodě, nebo co na letišti? Pasy? Jídlo, hračky, knížku… Je milion věcí, na které člověk před dovolenou myslí, aby pak zjistil, že polovinu věcí táhl zbytečně a doma to funguje tak nějak i bez něj.

Když už konečně vyrazíte, netěšte se moc. Nebudete pak zklamaní, když nebude vše podle vašich představ, a na druhou stranu budete mile překvapeni, když to bude lepší, než jste čekali. Že je cesta dlouhá a samá objížďka? Cesta je taky cíl. Co třeba zastavit u »toho hradu«, když už tudy jedeme. Že nevyšlo počasí na koupání? Nevadí, alespoň je fajn na výlety. Že je jídlo u hotelu mizerné? O kus dál bude třeba lepší.

A důležité je také myslet na zábavu všech zúčastněných. Aby byla dovolená pro všechny fajn, je vhodné, aby se všichni bavili. Dospělí i děti, povaleči i akčňáci. Milovníci historie i nakupovací maniaci. A věřte, že při dobrém plánování se dá stihnout vše.

Ale co je podle mého na dovolené nejúžasnější, je to, že ač je naše planeta Země plná nádherných přírodních scenérií, úžasných historických i moderních měst i báječných lidí všude, je nádherné se vracet. Jezdíme na dovolenou mimo jiné i proto, abychom byli zase rádi doma. Abychom se zase těšili na naši ulici, byt, vlastní postel i třeba hádavé sousedy.

Takže všem, kteří plánují dovolenou, nebo na ní již jsou, přeji šťastnou cestu, příjemný pobyt a hlavně pohodový návrat. Přece doma je doma.

Helena KOČOVÁ