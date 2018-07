Rusko za to může

Fotbalisté Ruska porazili na mistrovství světa Španělsko, a to neměli dělat. Na internetu se to proti nim spiklo. A všem, co jim fandili se i sprostě nadávalo. »Debilní Češi, proč fandíte Rusku?« »Aspoň že na Pražským hradě se slaví, když většina normálních pláče.« »Už to, že je MS v Rusku, není fotbal nic jiného než politika.« »Putin to zase zařídil.« »Antidopingový komisaři mají dovolenou?«

Samozřejmě že se řešil i doping. O něm se mluvilo hlavně po dvou úvodních zápasech ve skupině, protože Rusové svým soupeřům nasázeli osm branek. Čím více gólů, tím lépe pro dopingové komisaře. A hlavně, že je dalo Rusko. Kromě počtu gólů se řešila i mimořádná kondice Rusů. S přehledem prý naběhali nejvíce kilometrů ze všech týmů. Pochopitelně, ale po dvou zápasech s odpadlíky ze Saúdské Arábie a Egypta, takže ta stastistika se asi moc vážně brát nedá.

Po senzačním postupu přes Španělsko to opět všichni zkoušeli s dopingem, ale na hřišti bylo jasně vidět, že Rusové na ně prostě fyzicky nestačí, mleli z posledního dlouho před koncem základní hrací doby. »Jaký steroid, umí dát gól?« »S těma křečema v závěru mi Rusové moc nadopovaní nepřipadali.« Takže s dopingem jim to moc neprošlo.

Když už kritikům došly argumenty, snažili se hodit prohru Španělů na ruský antifotbal. Rusové bránili takřka v jedenácti. »Ostuda. Prešovský beton hadr.« No a co? Rusové hráli velmi dobře takticky. Kdyby to otevřeli a hráli proti nim jako Portugalci, tak už tam teď nejsou.

To, že si to Španělé prohráli sami, ale nikoho nezajímá. Mají obrovskou kvalitu, kterou nedokázali využít. Nic nevymysleli. Byla to taková jejich klasika, dominovali pochopitelně v držení míče a komentátoři dostávali orgasmy z vysoké procentuální úspěšnosti přihrávek. Šancí ale moc neměli. Jejich pěší fotbal už nikoho nebaví, a co víc. Ve skupině porazili jen Írán 1:0, s Marokem zachraňovali až v nastavení remízu. Rusku gól za 120 minut dát nedokázali. Pomohli jim sami Rusové. Takže vlastně ani žádná velká senzace. Ale Putin si to určitě pojistil.

Dopingoví komisaři možná zapomněli zkontrolovat Akinfejeva. Chytil Španělům tři penalty. Určitě si něco vzal, aby měl zrychlené reflexy, že?

Na zápas proti Chorvatům se těším. Nebudu fandit nikomu. Je mi celkem jedno, kdo vyhraje. Jen mě zajímá, co si kritici na Rusy »vymyslej« příště, pokud zase »vyhrajou«. Sportu zdar.

Martin KALOUS