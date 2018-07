Vrcholový sport šílený

Máme dva druhy sportu:

1) Velmi potřebný masový sport pro řadové občany. Je mimořádně žádoucí pro zdravý rozvoj společnosti, pro prevenci obezity a četných civilizačních nemocí jí působených. V praxi ale bývá značně podfinancovaný a pro mládež z chudých poměrů často i finančně nedostupný. Smutné, ale příznačné.

2) Sport vrcholový. Jeho preferované složky si žijí v blahobytu. Za štědrou podporu tyto složky vrcholového sportu poskytují společnosti prapodivnou hodnotu.

Vrcholový sport je v prvé řadě jedním z center hazardu se zdravím vrcholových sportovců. Prestiž je prestiž, na její falešnosti nezáleží. Vrcholoví sportovci velmi značně přepínají své síly. Hazardují se svým zdravím. Vítězů bývá pár, těch poražených, často s podlomeným zdravím, mnohem víc. Špičkových výkonů se často dosahuje za pomoci dopingu, jež je sice pro svou zjevnou škodlivost pro zdraví sportovců zakázán, ale vidina výhry, medaile a zejména tučného balíku peněz bývá velmi lákavá. I s rizikem odhalení a odsouzení.

V preferovaných oborech vrcholového sportu se točí velké peníze. Korupce tam bývá doma. O tom mohou vyprávět mnozí, nejen příslušní pracovníci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a odboru sportu pražského magistrátu. Vrcholem cynismu je kupování nadějných hráčů, nejednou za obrovské částky. Není náhodou, že sportovní zpravodajství nejen v ČR již dávno není zpravodajstvím o sportu, ale o aférách vrcholového sportu.

Také vrcholový sport bývá předmětem politických čachrů, jak potvrdily poslední letní olympijské hry ve vztahu k ruským sportovcům. Odsoudili je a z olympiády vyloučili všechny na základě svědectví jednoho člověka, který za to podle všeho dostal pořádně zaplaceno. Asi jako když prezident USA G. Bush mladší po 11. září 2001 řekl: »Důkazů netřeba!« a nařídil bombardovat Afghánistán.

Vrcholový sport prý nezná hranic a národů. Český vrcholový sport má tu specifiku, že jeho představitelé aktivně bojují za ničení české státnosti. Formou hyzdění českých státních symbolů. Těžko si lze jinak vysvětlit pokus Českého olympijského výboru předělat českou národní hymnu »Kde domov můj«. Český hokejový svaz zase navrhl pro naše hokejisty nosit dres, na němž by nebyl národní znak - český lev.

Což takhle ukončit financování Českého olympijského výboru a Českého hokejového svazu? Tyjí z naší společnosti jak pijavice, korumpují české politiky a úředníky, opovrhují českými národními symboly. Mistr Jan Hus před více než 600 lety citoval z Bible: »Psi se hryžou o kost. Vezmi jim ji a přestanou. Církev se rve o majetek. Vezmi jí ho a sváry v církvi ustanou!« Ano, církevní preláti ho za to 6. července 1415 upálili na hranici v německé Kostnici. Dodnes ho nerehabilitovali. Od některých katolických prelátů slýcháme, že si to zavinil sám. Kacíři prý patří na hranici. Kdyby mohli, upalovali by i dnes. Ve jménu křesťanské lásky, jak jinak. Ale onen katolickou církví tolik opovrhovaný citát z Bible je hluboce a všeobecně pravdivý. Zrušme dotace zkorumpovaným složkám českého vrcholového sportu a náprava se, myslím, rychle dostaví. Ušetřené peníze dejme na mnohem užitečnější masový sport a přispějme tak ke zlepšení všelijakého zdravotního stavu nejen naší mladé generace.

Jan ZEMAN