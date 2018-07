Lékaři mají léčit, ne papírovat

Ministerstvo zdravotnictví zjednoduší pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace, aby snížilo administrativní zátěž pro lékaře a sestry. Vyhláška s novými pravidly vyjde příští týden, část z nich začne platit od 24. července a zbytek od 1. listopadu.

»Ministerstvo zdravotnictví vnímá dlouhodobé volání po tom, aby byla snížena administrativní zátěž ve zdravotnictví. Je to věc, která je dlouhodobě předmětem kritiky ze strany lékařů a sester,« řekl v úterý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). »Vnímáme, že administrativní zátěž přispívá k odchodu zdravotníků mimo zdravotnictví,« řekl.

»Po tom, aby se snížila administrativa a ve zdravotnictví ubylo byrokracie voláme dlouhodobě,« řekla Haló novinám Soňa Marková (KSČM), stínová ministryně zdravotnictví. »Vítám vše, co jde tímto směrem. Přebujelá administrativa je jedním z důvodů proč dnes v nemocnicích chybí zdravotnický personál a proč lékaři říkají, že víc papírují, než léčí pacienty. Jen je otázka, jak rychle půjde zavedení do praxe tak, aby to bylo smysluplné, aby se s vaničkou nevylilo i dítě,« prohlásila Marková.

Podle nové vyhlášky by neměly být jednotné formuláře pro všechna zdravotnická zařízení a pro všechny zákroky, ale dokumentace by měla odpovídat poskytované péči u konkrétního lékaře. »Není namístě mít jednotný formulář pro banální výkony, jako ošetření bradavic, a zároveň pro souhlas s transplantací srdce,« podotkl Vojtěch.

Kratší archivace

Zkrátí se také doba, po kterou budou muset zdravotníci povinně archivovat dokumenty o poskytované péči. Například u gynekologů a zubařů se lhůta zkrátí z deseti na pět let od posledního poskytnutí zdravotní služby, u následné a dlouhodobé péče v nemocnicích se zkrátí ze 40 na 20 let.

Většina ustanovení ve vyhlášce nabude účinnosti od 24. července, zhruba třetina až od 1. listopadu. Podle ministerstva je důvodem pro odklad účinnosti části ustanovení to, aby větší zdravotnická zařízení měla dostatek času na přizpůsobení se novým pravidlům a na proškolení personálu.

Byrokrati přísnější než vyhláška

Vojtěch také upozornil, že některá velká zdravotnická zařízení mají nyní pravidla pro zacházení se zdravotnickou dokumentací přísnější, než vyžaduje vyhláška. Vyzval je proto, aby využila vydání nové vyhlášky a svá interní pravidla zjednodušila. V nemocnicích přímo zřízených ministerstvem bude úřad podle Vojtěcha jednat s řediteli, aby svá pravidla nemocnice upravily.

Očekávané snížení administrativy uvítala prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. »Pokud sestry nebudou neustále odcházet k záznamům, rozhodně jim to čas ušetří,« řekla. Asociace podle ní koncem roku uspořádá konferenci, na které první dopady nové vyhlášky vyhodnotí.

Bude více ambulancí?

Zástupci Koalice soukromých lékařů se s ministrem Vojtěchem dohodli na pravidelných schůzkách a rychlém řešení akutních problémů. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler po jednání ocenil, že se začínají dostávat do pohybu systémové změny. »My je podporujeme. Domluvili jsme se, že bychom se pravidelně scházeli jako provozovatelé soukromých zdravotnických zařízení s panem ministrem a snažili se posouvat ve všech těch oblastech, které jsou,« uvedl. Zástupci Koalice soukromých lékařů s ministrem hovořili mimo jiné o snaze o to, aby se vrátila část zdravotní péče z nemocnic do ambulancí. »Aby byli pacienti ošetřováni tam, kde bydlí, nejrychlejším a nejlepším možným způsobem. Je to trend, který je po celém světě, rozdělit pacienty na tři části - ty, kteří mohou být ošetřeni ambulantně, a ty, kteří patří do lokální a fakultní nemocnice,« uvedl Vojtěch. Dnes podle něho pacienti v systému bloudí.

Problémem krátké ordinační hodiny

»I to je cesta, jak ušetřit ve zdravotnictví finanční prostředky. Pokud se bude více výkonů dělat ambulantně, je to krok správným směrem,« konstatovala Soňa Marková. »Ambulantní péče se do nemocnic přesunula i proto, že ambulantní specialisté mívají často tak krátkou pracovní dobu, že pokud pacient potřebuje výkon v době, kdy nemají ordinační hodiny, jde do nemocnice, protože tam jej musejí ošetřit vždy. Je potřeba, aby ambulantní specialisté také přizpůsobili svou pracovní dobu, své ordinační hodiny, potřebám pacientů,« připomněla Marková.

Mezi tématy schůzky byly také nové rámcové smlouvy, výběrová řízení, dodržování pravidel hospodářské soutěže, ale také vzdělávání lékařů. Hovořilo se také o novele zákona o léčivech a předpisu o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k povolání lékaře.

