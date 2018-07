Kvitová překvapivě vypadla už v prvním kole Wimbledonu

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová letos na londýnské trávě nečekaně dohrála už v prvním kole. Nervózní osmá nasazená hráčka podlehla Bělorusce Aleksandře Sasnovičové 4:6, 6:4 a 0:6. S třetím grandslamem sezony se rozloučily i Denisa Allertová a Markéta Vondroušová. V úterý tak uspěl jen jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý.

Veselý porazil Němce Floriana Mayera 7:6, 6:4, 4:6 a 6:1 a udržel ve Wimbledonu neporazitelnost v úvodním kole. Naopak šňůra londýnských výher v 1. kole skončila Allertové, která po třech postupech do 2. kola nestačila v úvodním utkání na turnajovou osmadvacítku Anett Kontaveitovou z Estonska dvakrát 2:6.

Vondroušová stejně jako loni při své premiéře také dohrála ve Wimbledonu v 1. kole. Letos podlehla skoro nechybující Sachie Vickeryové z USA 1:6 a 2:6.

Kvitová od začátku nepůsobila uvolněně, proti padesáté hráčce světa se trápila na servisu a odvracela brejkboly. Téměř hodinu trvající úvodní set prohrála 4:6, ale na počátku druhé sady se povedl brejk i jí a dokázala s velkým úsilím srovnat.

V rozhodující sadě ale obrat nedokonala. Naopak za 33 minut třetí set ztratila a dokonce schytala "kanára", kterého soupeřka stvrdila při mečbolu esem.

"Většina věcí nefungovala. Bylo to první kolo a nervy zase pracovaly. Bojovala jsem sama se sebou a byla si největší soupeřkou. Snažila jsem se, ve druhém setu to změnila, ale ve třetím mi rychle utekla a už jsem se s tím nevyrovnala," řekla Kvitová na tiskové konferenci. "Samozřejmě jsem smutná. Chtěla jsem vyhrát, ale možná až moc. Neměla jsem čistou hlavu, ale nehroutím se z toho," doplnila.

Vítězka z All England Clubu z let 2011 a 2014 Kvitová vypadla v prvním kole Wimbledonu potřetí v kariéře a poprvé po devíti letech. Přes úvodní zápas na svém oblíbeném turnaji v minulosti nepřešla jen v letech 2008 a 2009.

Svěřenkyni Jiřího Vaňka se letos na grandslamech nedaří. Přestože už získala pět turnajových titulů, v Austrálii dohrála rovněž v prvním a v Paříži ve třetím kole. "Pořád mám výbornou sezonu, nebudu se z toho hroutit. Vím, že hraju dobře. Zkusím to příště a uvidíme, jak to půjde," řekla Kvitová. Letos jí zbývá ještě US Open.

Levou rukou hrající Veselý odvrátil v první sadě čtyři setboly a získal důležitý tie-break poměrem 7:3. Ve druhém setu proměnil pátý setbol a z rytmu vypadl jen na úvod ztracené třetí sady. Ve čtvrté už dominoval a zápas vyhrál i za pomoci třinácti es. Mečbol proměnil 55. vítězným úderem, prohozem po lajně.

"Jsem rád, že jsem tady přešel přes první kolo, které bylo těžké. Mayer na trávě uhrál hodně dobrých výsledků," řekl Veselý o vítězi turnaji v Halle z roku 2016. "Zápas byl dost fyzicky náročný a je to určitě povzbudivá výhra," dodal.

Čtyřiadvacetiletý Veselý hraje Wimbledon popáté a vždy první kolo zvládl, což se mu na žádném jiném grandslamovém turnaji nepovedlo. "Je to tak, tuhle statistiku znám a jsem rád, že jsem to dokázal i letos," řekl Veselý. Nejdále v Londýně postoupil předloni, kdy prohrál s Tomášem Berdychem v osmifinále.

Jeho příštím soupeřem bude světová jedenáctka a ve Wimbledonu čtrnáctý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny, který si dnes připsal první výhru na trávě v kariéře. "Mám na trávu jedovatější hru, ale lehký zápas to určitě nebude. Bude to těžký zápas, ale z nasazených hráčů jeden z nejlepších losů," věří Veselý.

Obhájkyně titulu Muguruzaová postoupila, vypadla Šarapovová

Obhájkyně titulu Garbiňe Muguruzaová postoupila ve Wimbledonu do druhého kola. Třetí nasazená španělská tenistka zdolala Britku Naomi Broadyovou 6:2, 7:5. Uspěl i její krajan Rafael Nadal, první hráč žebříčku ATP porazil Izraelce Dudiho Selu 6:3, 6:3, 6:2. Světová jednička a vítězka předchozího grandslamu v Paříži Simona Halepová si snadno poradila s Kurumi Naraovou z Japonska.

Překvapivě zato neuspěla wimbledonská vítězka z roku 2004 Maria Šarapovová, která prohrála s ruskou krajankou Vitalijí Ďjačenkovou. Čtyřiadvacátá nasazená hráčka podlehla tenistce z druhé stovky žebříčku 7:6, 6:7, 4:6, i když v druhé sadě vedla už 5:2. Jednatřicetileté Šarapovové tak nevyšel návrat do All England Clubu, kde předloni chyběla kvůli trestu za doping a loni kvůli zranění.

Čtyřiadvacetiletá Muguruzaová nad 70. hráčkou pořadí WTA Broadyovou rychle vedla 3:0 a v celém utkání měla převahu. Třikrát sebrala domácí tenistce podání, druhý set však ukončila až téměř po hodině. Mečbol měla už za stavu 5:4, využila ale až ten druhý a zápas zakončila dvěma čistými hrami za sebou.

Naopak největší britská naděje Johanna Kontaová postoupila, i když s ruskou soupeřkou Natalií Vichljancevovou měla hodně práce. Loňská semifinalistka zvítězila 7:5, 7:6. "První kola jsou tady vždycky těžká, hráčky si na všechno teprve zvykají," řekla Kontaová.

Dvojnásobný wimbledonský vítěz Nadal strávil na dvorci necelé dvě hodiny, až 127. hráč žebříčku Sela ani na třetím grandslamu sezony neprošel z prvního kola. "Prostor ke zlepšení tam bezesporu je, ale první zápas na trávě je důležité vyhrát rychle a bez potíží," řekl Nadal, jehož dalším soupeřem bude Michail Kukuškin z Kazachstánu.

Pouze tři sety potřeboval k postupu rovněž pátý nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, jenž si v utkání s Němcem Peterem Gojowczykem pomohl k hladkému vítězství 22 esy. Alexander Zverev odehrál s Australanem Jamesem Duckworthem podobně rychlý zápas, německá turnajová čtyřka ho zakončila kanárem. Trojnásobnému vítězi Wimbledonu Novaku Djokovičovi sebral americký protivník Tennys Sandgren dohromady jen šest gamů.

První kolo bylo naopak konečnou pro sedmého nasazeného Rakušana Dominica Thiema. Letošní finalista Roland Garros ve třetí sadě vzdal zápas s třiatřicetiletým Kypřanem Marcosem Baghdatisem kvůli potížím s krkem. Další člen elitní světové desítky David Goffin z Belgie neuhrál ani set proti Matthewu Ebdenovi z Austrálie.

Grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Mayer (Něm.) 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:1, Nadal (2-Šp.) - Sela (Izr.) 6:3, 6:3, 6:2, A. Zverev (4-Něm.) - Duckworth (Austr.) 7:5, 6:2, 6:0, Del Potro (5-Arg.) - Gojowczyk (Něm.) 6:3, 6:4, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Thiem (7-Rak.) 6:4, 7:5, 2:0 skreč, Ebden (Austr.) - Goffin (10-Belg.) 6:4, 6:3, 6:4, Djokovič (12-Srb.) - Sandgren (USA) 6:3, 6:1, 6:2, Schwartzman (14-Arg.) - Bašič (Bosna) 6:3, 6:2, 6:1, Kyrgios (15-Austr.) - Istomin (Uzb.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3, Berrettini (It.) - Sock (18-USA) 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), 6:4, 7:5, 6:2, Fognini (19-It.) - Daniel (Jap.) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3, Albot (Mold.) - Carreňo (20-Šp.) 3:6, 6:0, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1, Edmund (21-Brit.) - Bolt (Austr.) 6:2, 6:3, 7:5, Nišikori (24-Jap.) - Ch. Harrison (USA) 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, Shapovalov (26-Kan.) - Chardy (Fr.) 6:3, 3:6, 7:5, 6:4, Džumhur (27-Bos.) - Marterer (Něm.) 6:3, 6:2, 6:4, De Minaur (Austr.) - Cecchinato (29-It.) 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:4, Tiafoe (USA) - Verdasco (30-Šp.), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, F. López (Šp.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Tomic (Austr.) - Hurkacz (Pol.) 6:4, 6:2, 7:6 (7:2), Gulbis (Lot.) - Clarke (Brit.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, Klahn (USA) - Sugita (Jap.) 2:6, 7:6 (8:6), 6:2, 6:2, Fritz (USA) - Sonego (It.) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, Bolelli (It.) - Cuevas (Urug.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:1, Robert (Fr.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:5), 6:2, 6:1, Haase (Niz.) - Copil (Rum.) 7:6 (7:0), 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), Kukuškin (Kaz.) - Pospisil (Kan.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:3, Chačanov (Rus.) - Ferrer (Šp.) 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5, Herbert (Fr.) - M. Zverev (Něm.) 6:4, 6:3, 6:4, Simon (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6:1, 7:6 (7:5), 6:1, Benneteau (Fr.) - Fucsovics (Maď.) 7:5, 7:5, 6:3, Zeballos (Arg.) - Andreozzi (Arg.) 4:6, 7:6 (7:1), 6:4, 6:4, Paire (Fr.) - Jung (Tchaj-wan) 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sasnovičová (Běl.) - Kvitová (8-ČR) 6:4, 4:6, 6:0, Kontaveitová (28-Est.) - Allertová (ČR) 6:2, 6:2, Vickeryová (USA) - Vondroušová (ČR) 6:1, 6:2, Halepová (1-Rum.) - Naraová (Jap.) 6:2, 6:4, Muguruzaová (3-Šp.) - Broadyová (Brit.) 6:2, 7:5, Bencicová (Švýc.) - Garciaová (6-Fr.) 7:6 (7:2), 6:3, Kerberová (11-Něm.) - Zvonarevová (Rus.) 7:5, 6:3, Ostapenková (12-Lot.) - Dunneová (Brit.) 6:3, 7:6 (7:5), Kasatkinová (14-Rus.) - Fettová (Chorv.) 6:2, 7:5, Mertensová (15-Belg.) - Collinsová (USA) 6:3, 6:2, Bartyová (17-Austr.) - Vögeleová (Švýc.) 7:5, 6:3, Ósakaová (18-Jap.) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 6:1, Kontaová (22-Brit.) - Vichljancevová (Rus.) 7:5, 7:6 (9:7), Ďjačenková (Rus.) - Šarapovová (24-Rus.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:4, Gavrilovová (26-Austr.) - Dolehideová (USA) 6:2, 6:3, Suárezová (27-Šp.) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:4, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Pavljučenkovová (30-Rus.) 6:4, 4:6, 6:3, Stosurová (Austr.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:4, 7:5, Cibulková (SR) - Cornetová (Fr.) 7:6 (7:3), 6:1, Arruabarrenaová (Šp.) - Bogdanová (Rum.) 6:1, 3:6, 8:6, Lapková (Běl.) - McHaleová (USA) 5:7, 7:5, 7:5, Liuová (USA) - Konjuhová (Chorv.) 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, Van Uytvancková (Belg.) - Hercogová (Slovin.) 6:2, 6:2, Bradyová (USA) - Kozlovová (Ukr.) 6:2, 6:7 (4:7), 6:2, Bouchardová (Kan.) - Taylorová (Brit.) 6:0, 4:6, 6:3, Townsendová (USA) - Parmentierová (Fr.) 6:2, 6:4, Čeng Saj-saj (Čína) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 4:6, 6:1, Keninová (USA) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 1:6, 6:1, Riskeová (USA) - Duqueová-Marinová (Kol.) 6:1, 6:1, Boulterová (Brit.) - Cepedeová (Parag.) 6:4, 5:7, 6:4, Sorribesová (Šp.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:5), 6:1, Flipkensová (Belg.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Linetteová (Pol.) 6:3, 3:6, 10:8.

(čtk)