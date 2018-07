FOTO - Letecká záchranná služba Ústí nad Labem

Bude letecká záchranka státní?

Nejlepší variantou provozu letecké záchranné služby je podle ministerstva zdravotnictví obdoba současného modelu, nebo několikaletý postupný přechod ke státnímu podniku. Úřad to uvedl ve vládním materiálu, který poslal dalším organizacím k připomínkovému řízení.

Loni v září tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců schválila materiál, podle něhož měl do konce roku 2017 vzniknout harmonogram přechodu od soukromých provozovatelů k nové státní firmě. Právě ANO v minulosti ve vládě prosazovalo vznik státní firmy. Návrh vzešel z expertní komise, s jejími závěry nesouhlasila Asociace krajů ČR. Vznik státního podniku měl podporu KSČM. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i letos mluvil o tom, že ANO stále počítá se vznikem státem řízené organizace, jen původní termíny označil za nereálné.

V současné době letecká záchranná služba vzlétá v ČR z deseti základen. V Plzni a v jihočeské Bechyni ji provozuje armáda, v Praze a v Brně policie. Šest zbývajících mají na starosti do konce roku 2020 tři soukromé firmy.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo pět variant dalšího řešení. Za optimální označilo dvě z nich. První počítá s pokračováním ve stávajícím systému. Armáda a policie by působily minimálně na jedné základně a na zbývajících osmi soukromníci. »Tento systém při přísném tendrování je schopen zabezpečit racionální cenu služby a garantovat její kvalitní provozování při minimálním riziku selhání systému a participaci státní složky,« uvedl úřad.

Jako druhou optimální možnost úřad předkládá smíšenou variantu, ve které by postupně přebíral roli státní podnik. Po roce 2023 by státní podnik přebral leteckou záchrannou službu na dvou základnách, po jedné by provozovaly policie a armáda. Zbývajících šest by měly na starosti soukromé společnosti. Od roku 2027 by státní podnik převzal od soukromníků další čtyři základny. Celou leteckou záchrannou službu by měl na starosti od roku 2031. Za výhodu tohoto řešení zdravotnictví označuje minimalizaci rizik selhání systému, kterého se úřad obává v případě, když by státní podnik záchrannou službu převzal najednou. Za nevýhodu označuje to, že by v prvních obdobích existovali čtyři poskytovatelé služeb.

Ministerstvo uvádí, že současný systém funguje poměrně dobře. Pokud by se vláda rozhodla zřídit státní podnik, musela by počítat s vysokou vstupní investicí na nákup techniky a vycvičení až 30 pilotů. Ministerstvo také varuje, že rizikem by mohlo být i řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise kvůli nedovolené podpoře. Výhodou by naopak byla kontrola státu nad výběrem techniky i nad samotným provozem.

Za zbylé varianty ministerstvo označuje zajištění služby armádou, policií nebo ministerstvem dopravy. Žádný z resortů ale podle zprávy »nejeví ochotu převzít břemeno zabezpečení dopravní části letecké záchranné služby«, a to kvůli svým vlastním povinnostem a nedostatku personálu. »Reálně je ministerstvo obrany schopno výhledově pokrýt jednu základnu, ministerstvo vnitra jednu až dvě základny,« dodalo ministerstvo zdravotnictví. Poslední možností je předání problematiky pod zdravotní pojišťovny, což by ale podle úřadu podstatu problému neřešilo. Pojišťovny by pak pravděpodobně musely v soutěžích získat soukromé dopravce.

(ste)