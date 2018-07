Bojují za unikátní komín

Zástupci spolku Svatý Václav chtějí zachránit komín bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud v jižní části Dolní oblasti Vítkovic. Nejmohutnější cihlový komín v ČR má být v září zbourán.

Odstřel komína má být součástí rozsáhlé sanace bývalého průmyslového areálu, který čeká nové využití. Spolek inicioval petici, pod kterou se podepsalo okolo 800 lidí, řekl jeden z iniciátorů aktivity Dominik Raška.

»Zlikvidovat komín, který je pravděpodobně unikátem v celé Evropě, by byla škoda,« řekl Raška. Podle něj by měl komín zůstat jako solitér a mělo by se hledat jeho nové využití. Navrhuje například vybudování lezecké stěny či jeho využití pro stavbu lanovky, o které se uvažuje.

Komín je součástí aglomerace nazvané Hrudkovna. Vlastníkem kontaminovaného a zdevastovaného areálu o rozloze přesahující 50 hektarů, kde je 43 dalších továrních budov, je společnost Vítkovice. Mluvčí firmy Eva Kijonková řekla, že zakázka na zbourání komínu už je vysoutěžená. Dodala, že iniciátoři petice musí eventuálně kontaktovat ministerstvo financí.

Filip Běhal z tiskového odboru ministerstva uvedl, že projekt včetně zbourání komínu vychází z požadavků vznesených Českou inspekcí životního prostředí.

Komín, kterému obyvatelé Ostravy přezdívají Strakáč, je vysoký 101 metrů. U paty má průměr 15 metrů a jeho stěny tam dosahují tloušťky až 1,5 metru. U vrcholu má průměr devět metrů. »V ČR to je jeden z nejvýznamnějších cihlových komínů. Jednak z hlediska výšky, ale hlavně z hlediska jeho mohutnosti,« řekl Raška.

Jižní aglomerace navazuje na severní část Dolních Vítkovic. V tamním areálu, který je národní kulturní památkou, se v posledních letech podařilo řadu staveb zachránit. V plynojemu vznikla Multifunkční aula Gong, jedna z vysokých pecí se pyšní skleněnou nadstavbou, kde je například kavárna či vyhlídková plošina.

