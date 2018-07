FOTO - Pixabay

Lidé chtějí stále méně podnikat

Počet lidí, kteří začínají podnikat, klesl v posledních sedmi letech o třetinu. O podnikání ztrácejí zájem všechny věkové skupiny obyvatel s výjimkou mladých lidí do 30 let, jejichž zájem o podnikání naopak výrazně roste. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF.

Zatímco v roce 2010 bylo mezi 85 000 novými fyzickými osobami podnikateli 15 000 mladých lidí do 30 let, loni bylo mezi 58 000 novými podnikateli více než 27 000 lidí do 30 let. Počet začínajících mladých podnikatelů tak vzrostl za sedm let o 80 procent, zatímco počet nových podnikatelů ve věku od 31 let klesl o více než polovinu.

»Nová generace mladých lidí má zcela jiný přístup k životu a práci, než měla generace jejich rodičů,« uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Zajímavé je podle ní to, že vztah mladých lidí k podnikání se vyvíjí opačně než u zbytku populace. Čím jsou lidé starší, tím je úpadek zájmu o podnikání zřetelnější, dodala.

Mladí lidé do 30 let tvoří devět procent podnikatelů v ČR, mezi začínajícími podnikateli jich je však dlouhodobě mnohem více a v posledních sedmi letech jejich podíl mezi začínajícími podnikateli vytrvale roste. Ještě v roce 2010 tvořili tito lidé méně než pětinu všech fyzických osob, které s podnikáním začínaly. Loni to byla téměř polovina. Při zachování tohoto trendu by mladí podnikatelé do dvou let tvořili většinu všech nových podnikatelů v ČR.

Ve věkové skupině do 30 let začalo loni podnikat o 80 procent více fyzických osob než v roce 2010, ale ve věkové skupině od 31 do 40 let to bylo už o 53 procent lidí méně než o sedm let dříve. Ve skupině 41 až 50 let činil pokles 57 procent, ve skupině 51 až 60 let se počet nových podnikatelů snížil o 63 procent a v nejstarší věkové skupině o 68 procent.

Ochota mladých lidí podnikat roste v jednotlivých krajích nerovnoměrně. V Karlovarském kraji se za sedm let zvýšil počet nových mladých podnikatelů o třetinu, v Jihočeském či Plzeňském kraji o polovinu. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji se za sedm let zvýšil 2,5násobně a v Jihomoravském kraji vzrostl na dvojnásobek.

(ste)