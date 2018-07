FOTO - archiv

SVJ přibývá, družstev ubývá

Počet společenství vlastníků jednotek (SVJ) v ČR loni meziročně vzrostl o tři procenta na 64 803. Bylo v nich celkem 1,59 milionu bytů. Počet bytových družstev naopak klesl o 2,7 procenta na 8429. Bylo v nich zhruba 431 500 bytů, informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

»Počty společenství vlastníků každoročně rostou, i když jejich přírůstek začíná zpomalovat. Zároveň s tím ubývá bytových družstev. Nejčastěji se jedná o malá bytová družstva. Ta po převodu bytů do vlastnictví členů zanikají,« uvedla Věra Hrdinová z odboru národních účtů ČSÚ.

V porovnání s rokem 2002 se počet společenství vlastníků jednotek loni zvýšil téměř 4,5krát. Na jedno SVJ připadalo v průměru 25 bytů. Necelá pětina SVJ je registrována v Praze, následují Jihomoravský (11 procent) a Středočeský kraj (9,4 procenta). Nejméně jich bylo v Libereckém kraji (3,8 procenta) a na Vysočině (čtyři procenta).

Bytových družstev, která mají dvacet a více členů, bylo loni 97. Pod stovku jejich počet klesl poprvé v historii samostatné České republiky. Celkově bylo v těchto družstvech 193 200 bytů, tedy téměř 2000 bytů na jedno družstvo. Nejvíce velkých bytových družstev je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (po 15 procentech), naopak na Karlovarsku je jediné velké bytové družstvo, v Pardubickém kraji dvě. V porovnání s rokem 2002 počet velkých bytových družstev klesl téměř o čtvrtinu.

Klesá i počet malých bytových družstev, loni jich bylo 8332. Na každé připadalo v průměru 29 bytů. Nejvíce malých družstev je v Praze (44 procent), konkrétně v Praze 4 a Praze 6, dále v Moravskoslezském kraji (17 procent). Nejnižší počet je v Karlovarském kraji a na Zlínsku, méně než procento.

Mezi hlavní rozdíly mezi SVJ a bytovými družstvy patří to, že v bytových družstvech je vlastníkem všech bytů družstvo a členové družstva k nim mají právo nájmu. V SVJ jsou naopak vlastníky bytů členové SVJ a samotné společenství by mělo vykonávat pouze správu domu a pozemku. Dalším zásadním rozdílem je i to, že v družstvu má každý člen při hlasování jeden hlas, zatímco v SVJ má člen tolik hlasů, kolik odpovídá jeho majetkovému podílu na společných částech.

(ste)