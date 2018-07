Lavrov chystá schůzku prezidentů

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se v Moskvě setkal se skupinou amerických konzervativních kongresmanů, kteří navštívili Rusko krátce před vrcholnou schůzkou prezidentů obou zemí Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Helsinkách.

Návštěva by podle Lavrova mohla být »symbolem obnovy vztahů« mezi zákonodárnými sbory USA a Ruska. Skupinu, jejíž členové podle amerických médií většinou sympatizují s Trumpovým politickým programem, vede republikánský poslanec z Alabamy Richard Shelby. Kromě Lavrova se kongresmani mají sejít s vedením ruské Státní dumy, dolní parlamentní komory, a některými vlivnými ruskými senátory. Podle televize CNN Američané doufají, že je přijme Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov se ale o možnosti schůzky s hlavou státu v pondělí vyjádřil neurčitě.

Shelby podle agentury TASS řekl Lavrovovi, že helsinský summit by mohl být počátkem nové etapy americko-ruských vztahů. »Pro celý svět bude mnohem lepší, když mezi našimi zeměmi budou méně napjaté vztahy,« konstatoval kongresman.

Fotbal součástí pozitivní etapy dějin

Poslanecké kontakty, vážně narušené krymskou krizí, mohou být podle Lavrova obnoveny právě včas, nedlouho před vrcholnou schůzkou v Helsinkách. Ruský ministr je přesvědčen, že američtí zákonodárci v Rusku pocítí i vzrušenou atmosféru světového fotbalového šampionátu. »Mistrovství se může stát součástí pozitivní etapy dějin,« řekl šéf ruské diplomacie.

Vše ale bude záviset hlavně na nevypočitatelném »střelci« Trumpovi. Ten má v plánu zahájit svou nadcházející schůzku s Putinem rozhovorem mezi čtyřma očima za zavřenými dveřmi. Oznámila to televize CNN s odkazem na osoby připravující summit. Prezidenti USA a Ruska se mají setkat v Helsinkách 16. července, den po finále MS v Rusku.

Odejdou Američané z Evropy?

Naděje vyvolává Trump ale i kvůli vydírání »partnerů« v paktu NATO. Podle listu The New York Times jim zaslal ostře formulovaný dopis s výčitkou nízkých výdajů na obranu a pohrůžkou, že Spojené státy ztrácejí trpělivost a že by také američtí vojáci mohli z Evropy i z jiných misí ve světě odejít. Možná by to nebylo od věci. Politici starého kontinentu by poznali, že žoldáky US Army tady k ničemu nepotřebují...

Dopis amerického prezidenta v červnu směřoval například do Německa, Belgie, Norska, Kanady, Itálie, Portugalska nebo do Španělska. Česká vláda prý Trumpův dopis neobdržela. Asi nejsme se svým podílem na celkových odvodech zajímaví. Dopisů bylo odesláno celkem 12!

»Ve Spojených státech je patrné zklamání, že někteří spojenci nedodržují své sliby,« napsal Trump německé kancléřce Angele Merkelové. Znepokojena prý není jen americká vláda, ale i Kongres.

Na summitu v roce 2014 ve Walesu se státy NATO zavázaly, že na vojenské výdaje budou vydávat dvě procenta HDP. Velká část spojeneckých zemí včetně ČR ale dosud tento přemrštěný závazek neplní. Vláda premiéra Andreje Babiše se ale podle ČTK ve svém programovém prohlášení zavázala »navýšit postupně rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021«.

