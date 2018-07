FOTO - Pixabay

Rozhořela se obchodní válka Čína-USA

Obchodní konflikt mezi dvěma největšími světovými ekonomikami se v pátek dále vyostřil. Spojené státy zavedly clo ve výši 25 % na čínský dovoz v celkové hodnotě 34 miliard dolarů (asi 753 miliard Kč) a Čína vzápětí odpověděla stejným protiopatřením.

Washington a Peking tak kvůli sporu o transfer technologií fakticky zahájily obchodní válku, která může mít zásadní dopad na spotřebitele, zaměstnance, firmy, investory a světovou politiku, napsala agentura AP.

Americká cla na čínský dovoz vstoupila v platnost o páteční půlnoci washingtonského času, tedy v 6.00 SELČ. Čína zavedla odvetná opatření okamžitě, ale oficiálně je potvrdila o více než tři hodiny později, což v mezičase způsobilo zmatek na surovinových trzích a v některých velkých čínských přístavech.

Na vině Trump

Mluvčí čínského ministerstva obchodu řekl, že USA rozpoutaly »největší obchodní válku v hospodářských dějinách... Čínská strana slíbila, že nepřijde s prvním výstřelem, je ale nucena zahájit protiútok na ochranu ... zájmů svých obyvatel,« dodal.

Podle čínského premiéra Li Kche-čchianga, který je na jednání v Sofii v Bulharsku, z obchodní války nikdo nevyjde jako vítěz. Čína má ale velký trh, a tím i možnosti růstu. Na tiskové konferenci dodal, že Peking bude dále otevírat svůj trh zahraničním firmám, chránit jejich zájmy a jejich duševní vlastnictví a chovat se k nim stejně jako k domácím.

»Obchodní války jsou špatné a nedají se snadno vyhrát,« napsala na Twitteru evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v narážce na zcela směšný starší tweet kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa: »Obchodní války jsou dobré a dají se snadno vyhrát.« Varovala také před škodami, jaké eskalace konfliktu může přinést světové ekonomice. Obavy z americko-čínského obchodního konfliktu vyjádřila i Světová obchodní organizace (WTO), ze které chce Trump vystoupit... Peking kvůli americkým dovozním clům podal na USA u WTO žalobu. Uvedlo to čínské ministerstvo obchodu.

Trump ale uvedl, že pokud Peking (lichým) americkým stížnostem nevyhoví a bude zavádět odvetná opatření, je připraven zavést další cla ve výši 300 miliard dolarů a více. Celkem by tak bylo dotčeno zboží v objemu 550 miliard dolarů, což je více, než činil celkový loňský čínský dovoz do USA. V roce 2017 Čína do Spojených států dovezla zboží za 506 miliard dolarů.

Dopady na hlavní světové měny jsou zatím omezené. Mírně oslabuje dolar...

Ohrožena i ČR

ČR patří mezi nejohroženější ekonomiky v případě vypuknutí světové obchodní války - a to kvůli přílišné závislosti na automobilovém průmyslu a vývoji hospodářství eurozóny, shodli se už ve čtvrtek analytici. Model analytické společnosti Pictet Asset Management tvrdí, že více než Spojené státy a Čínu může případná obchodní válka postihnout ekonomiky ČR, SR nebo Maďarska. »ČR patří mezi ekonomiky, které jsou světovou obchodní válkou ohroženy globálně vůbec nejvíce. Důvodem je extrémní závislost kondice naší ekonomiky na optimální funkčnosti světových hodnotových řetězců,« řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

»Důsledkem obchodní války by bylo zásadní narušení těchto řetězců, se kterým se velké ekonomiky jako USA, ale také třeba Brazílie a další vypořádají mnohem lépe, neboť nejsou na jejich funkčnosti tolik závislé. Obecně je ovšem celá eurozóna ohrožena obchodní válkou více než USA,« dodal.

Vyhlídky ČR podle něj zhoršuje to, že ji v případě obchodní války bude ekonomicky zpomalovat jak primárně propad vlastního zahraničního obchodu, tak druhotně propad zahraničního obchodu eurozóny, na kterém je extrémně závislá, stejně jako na německé ekonomice. Proto se kancléřka Angela Merkelová podílu na obchodní válce s USA zuby nehty brání... Závažné narušení světových hodnotových řetězců by se v ČR projevilo znatelným ochabnutím vývozu, dovozu a následně by se výrazně slabší ekonomická aktivita v odvětvích navázaných na zahraniční obchod promítla také do ztráty dynamiky investic a spotřeby soukromého sektoru.

Česká ekonomika by se tak musela připravit na citelně pomalejší růst HDP a na výrazně vyšší míru nezaměstnanosti, uvedl Kovanda. Následně by se česká ekonomika aplikací vhodné hospodářské politiky buď dokázala novým podmínkám přizpůsobit, nebo by v horším případě upadla do vleklejší ekonomické stagnace s ještě znatelnější dlouhodobou celospolečenskou ztrátou pro celou zemi a její obyvatelstvo, dodal.

Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com připomněl, že pro ČR jsou nebezpečné obchodní války u zboží dlouhodobé spotřeby, války v segmentu potravin nebo energií nemají žádný dopad. ČR je podle něj »15. nejvíce otevřená ekonomika světa«. Pokud se z přehledu odstraní ostatní členové EU, tak otevřenější ekonomikou jsou pouze Vietnam a Spojené arabské emiráty.

Dnes 16+1

Summit zemí střední, východní, jihovýchodní Evropy a Číny ve formátu 16+1, který probíhá dnes v Sofii, »nemá za cíl rozdělit Evropskou unii«. Na tiskové konferenci se svým bulharským protějškem to v pátek prohlásil čínský premiér Li Kche-čchiang. Peking podporuje jednotnou, prosperující a silnou EU, neboť taková je »důležitá pro celosvětovou prosperitu a mír. Cílem schůzky je naopak podpořit obchodní a kulturní spolupráci mezi evropskými zeměmi a Čínou,« dodal. ČR na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš.

Setkání 16 evropských zemí a Číny se koná necelé dva týdny před každoročním summitem EU s Čínou v Pekingu. V minulosti byla platforma 16+1 kritizována zejména ze strany Bruselu, ale i Berlína. Západoevropské země opakovaně vyjádřily obavy, že rozvíjení kontaktů této skupiny oslabuje jednotu společné zahraniční politiky EU vůči Číně.

Skupina 16+1 vznikla z iniciativy Číny a poprvé se premiéři šestnácti zemí sešli se svým čínským protějškem 26. dubna 2012 ve Varšavě. Cílem platformy je prohlubování ekonomické spolupráce. Vedle ČR je do ní zapojeno dalších deset členů Evropské unie (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět států mimo Unii (Albánie, Bosna, Makedonie, Černá Hora a Srbsko). Peking na zatím posledním summitu platformy 16+1 vloni v listopadu v Budapešti slíbil, že poskytne zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy na rozvojové a investiční projekty přes tři miliardy dolarů (67 miliard korun).

Roman JANOUCH