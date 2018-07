FOTO - Pixabay

Hasiči míří do Thajska

Česká republika posílá do Thajska dva hasiče, kteří na místě prověří, jak by mohla země pomoci při záchraně dvanácti chlapců a jejich fotbalového trenéra, které voda uvěznila v jeskyni.

V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo zahraničí. Dvojice specialistů odletěla v pátek odpoledne linkovým letem z Vídně do Bangkoku, odkud se přesunou na sever Thajska, kde se neštěstí stalo. Podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové by na místě měli být v sobotu dopoledne místního času.

»Na místě budou ve spolupráci s českou ambasádou a po dohodě s thajskými úřady prověřovat, jaký typ pomoci, včetně možného zapůjčení čerpadel, by ČR mohla poskytnout thajským záchranným složkám při vyprošťování 12 chlapců a jejich trenéra ze zatopené jeskyně tak, aby záchranná operace byla co nejúčinnější,« uvedlo ministerstvo. Připomnělo také, že Česká republika v minulých dnech nabídla Thajsku i vyslání potápěčů.

Do Thajska míří Petr Vodička, který působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Spolu s ním bude na místě David Kareš, který se podílel na odstranění spadlé trojské lávky v Praze a na zásahu po výbuších v muničních skladech ve Vrběticích.

O možnosti vyslat do Thajska hasiče a případně i velkokapacitní čerpadla mluvil už ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). V Karlových Varech po setkání s polským premiérem Tadeuszem Morawieckým Babiš uvedl, že hasiči mají v Thajsku zejména zjistit, jestli by Česká republika vůbec mohla nějak pomoci. »Potřebujeme vědět, jakou techniku tam používají, jaký je tam terén. Některé naše nejvýkonnější pumpy váží 36 tun, takže jsme řešili i přepravu. Připravujeme se na různé alternativy,« řekl Babiš. Dodal, že by mohly být použity pumpy, které pomáhaly při povodních v ČR a které dokážou čerpat až 400 litrů za vteřinu.

(cik)