Nóta proti výrokům Lubomíra Zaorálka

Oficiální protestní nótu »proti urážlivým a lživým výrokům předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslance Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který označil stát Vietnam za organizovaný zločin a bezpečnostní riziko«, předalo Velvyslanectví VSR v Praze Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Naší redakci to sdělil tiskový mluvčí a čestný předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter. Zaorálek během jednání sněmovního zahraničního výboru také uvedl, že studentská víza jsou nejlepším nástrojem, »jak dostat zločince do ČR«. O tom, co vše padlo na jednání výboru, jsme v Haló novinách před krátkým časem informovali.

»Proti těmto výrokům poslance Zaorálka protestuje i naše celostátní Česko-vietnamská společnost a žádáme jeho veřejnou omluvu Vietnamu i Vietnamcům, protože se u nás nejlépe integrovali, studují zde již 63 let a i v současnosti patří mezi nejlepší absolventy základních, středních, ale zejména vysokých škol. Vietnamští studenti nikdy žádnými zločinci nebyli a nejsou,« uvedl Winter.

Podle jeho sdělení protestní nótu převzal na MZV vedoucí odboru Asie Martin Klepetko, který je bývalým velvyslancem ČR ve Vietnamu.

(mh)