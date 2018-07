Opakovaný vtip?

Napoprvé to snad mohlo zapůsobit (aspoň na někoho), ale opakovaný vtip přestává být vtipem…

Ještě zhruba týden bude probíhat v Rusku mistrovství světa ve fotbale, a nakolik prostřednictvím televizní obrazovky tuto sportovní událost sleduji, probíhá vše ke spokojenosti fotbalistů i fanoušků. Tedy organizačně. To, zda vyhrává ten či onen manšaft, řídí sportovní štěstí. Ze strany ruských organizátorů tedy šampionát běží zdárně, a tu náhle, jako blesk z čistého nebe, se objeví další »případ novičok«! Opět jsou postiženi muž a žena - nikoli otec a dcera jako Skripalovi, nýbrž dvojice partnerská. A zase je to blízko Salisbury, v městečku Amesbury v jižní Británii.

Již slyším europoslance Jaromíra Kohlíčka, vzděláním chemika, který by opět namítl, že pokud nedošlo okamžitě k usmrcení lidí zasažených údajným novičokem, nemůže se jednat o novičok. »Následky zasažení organofosfáty jsou fatální a velmi rychle se projeví. Člověk s elementárním vzděláním v oboru se musí hloupostem, které se v souvislosti s případem otravy Skripalových oficiálně vykládaly, jenom smát,« řekl před časem našemu listu.

Budiž, nějaký jed to je. Ale proč proboha vyřvává v britském parlamentu ministr vnitra, že »přišel čas, aby Rusko vystoupilo a přesně vysvětlilo, co se stalo«? Má on a premiérka Mayová, která opět nenechala nic dlužna své pověsti, nějaké důkazy, aby se k incidentu mělo vyslovit právě Rusko? Jak mohou britští vládní politici předkládat inteligentním Evropanům, že na amesburské oběti měly zapůsobit zbytky novičoku ze Salisbury, když zmíněná jedovatá látka nám byla představena jako nestabilní a případ v Salisbury dělí od toho amesburského čtyři měsíce?

Pokud Britové nemají žádné důkazy, jak je možné, že si údajně zodpovědný státník (míněna Mayová) vybere jednu konkrétní zemi a na ni svalí každý průšvih? Očekávám hlas mezinárodního společenství a mezinárodních organizací, který by měl zaznít, protože obvinit cizí stát z čehokoli bez důkazů – takto svět spravovat nelze.

Podle všeho tedy pokračuje odporná britská zpravodajská hra. Jejím cílem je zneklidnit mezinárodní situaci v době, kdy v Rusku vrcholí náročný světový šampionát, kdy se má konat setkání Putina s Trumpem, kdy se příští týden koná summit NATO a valí se i další významné akce. To jsou všechno závažné důvody, aby se na Rusko bez důkazů naplivalo.

Neví snad Theresa Mayová, že látku, která údajně měla paralyzovat obě dvojice, dokáže vyrobit (byť v mikromnožství) kdejaká vyspělejší země, včetně Britů samotných a jejich spojenců? Asi jí musíme připomenout, co se to vyrábí v Porton Down, britské laboratoři, která pracuje s chemickými materiály a nachází se docela blízko Salisbury i Amesbury. Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera »to, že Velká Británie disponuje v Porton Down vzorky novičoku, potvrdil na přímou otázku novináře z německé rozhlasové stanice Deutsche Welle britský ministr zahraničí Boris Johnson«. A Schneider k tomu sarkasticky dodává, »tedy pokud se mu (Johnsonovi) dá po tom všem ještě něco věřit«. A dá se ještě něco věřit Mayové?

Monika HOŘENÍ