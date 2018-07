Je třeba třikrát měřit

V Polsku se při státní návštěvě prezident Zeman zmínil i o kácení v Bělověžském pralese. Chápu, že myslí jako ekonom. Ti mají pro přírodu většinou jiné parametry. Také Václav Klaus se svým názorem na neexistenci globálního oteplování sem patří. I další přední ekonomové. Proto před Listopadem byla z důvodů splavnění zlikvidována v Polabí mnohá slepá ramena, břehy zpevněny kameny a zčásti zlikvidován biotop. Stejné to bylo s remízky na Vysočině. Ne jiné je to i dnes, kdy na úrodných polích kolem měst se budují rezidenční čtvrti nebo sklady mezinárodních firem.

Prezident řekl, že každá země má právo nakládat podle svého se svým surovinovým bohatstvím. Ač jsem volil Miloše Zemana, v tomto případě s ním vyjadřuji nesouhlas. Nepochybuji o tom, že třeba uhlí, ropa, naleziště železa či lithia jsou věcí každé země a ta si rozhodne, (někdy ke škodě věci), zda s oním bohatstvím bude hospodařit sama, či nikoli. Jde ale například o lesy, které jsou plícemi světa (ničit dešťové pralesy v Amazonii je zločin a i Bělověžského pralesa se to, byť v menší míře, týká), vod, jež tečou z jedné země do druhé a znamenají život, živočišných a rostlinných druhů, kterým bereme jejich přirozené prostředí, a tím vlastně způsobujeme jejich vymírání, ale i třeba zplodin v ovzduší, které způsobují tzv. civilizační choroby, a to bez hranic. Proto si myslím, že slova o tom, že každá země má právo podle svého zacházet s přírodním bohatstvím, je třeba třikrát měřit.

Jaroslav KOJZAR