Dotace pro zbraně místo sociálních programů

Program rozvoje evropského obranného průmyslu (EDIDP), který byl v úterý schválen Evropským parlamentem, představuje nebezpečný nárůst militarizace EU.

V letech 2019-20 poskytne EU zbrojním společnostem na rozvoj zbraní 500 milionů eur. Týká se to i velmi kontroverzních autonomních zbraňových systémů. Pokud budou plány Komise schváleny, předpokládá se, že se tato částka po roce 2020 zvýší na celou miliardu eur.

Pro zřízení tohoto fondu bylo zapotřebí mj. snížení rozpočtu na sociální programy ve výši 300 milionů eur. Mezi nejvíce postižené programy patří Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který podporuje růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost prostřednictvím cílených investic do infrastruktury.

Pod tlakem Trumpa

Europoslanec Neoklis Sylikiotis (AKEL, Kypr) předložil jménem levicové frakce GUE/NGL pozměňovací návrh, který koncept fondu v době chudoby a nerovnosti odmítá. A vysvětlil to takto: »Dohodu mezi Parlamentem, Radou a Komisí kategoricky odmítáme. Je nepřípustné na úkor sociálních programů zvýšit investice do vojenského výzkumu a vybavení. Prostředky by měly sloužit potřebám běžných lidí, kteří jsou kvůli hospodářské krizi a neoliberální politice zchudlí a nezaměstnaní. Proto požadujeme ukončení financování válek a válečného průmyslu. Je třeba investovat do míru, reindustrializace Jihu, vytváření nových pracovních míst a výzkumu, který společnost skutečně potřebuje,« dodal.

Pochybnosti o výsledku hlasování vyslovila také Sabine Lösingová (Die Linke., Německo): »Militarizaci EU zásadně odmítáme a v boji proti tomuto šílenství budeme pokračovat. Od roku 2020 bude Program rozvoje evropského obranného průmyslu součástí Evropského obranného fondu, a tedy i Akčního plánu pro evropskou obranu. O bezpečnosti a obraně dokonce v rozpočtu EU existuje nová kapitola. To jsou všechno jasné kroky směrem k vojenské unii...«

Terminátoři v praxi?

Lösingová varovala také proti použití financí pro vývoj tzv. robotů zabijáků: »EDIDP využije miliony eur na vývoj autonomních zbraňových systémů, které umožňují uskutečnit vojenské útoky bez jakéhokoli lidského zásahu, to je skandální. Ve spojitosti s tímto druhem zbraní existuje řada etických a právních otázek. My vývoj, propagaci a šíření těchto zbraní striktně odmítáme!«

(za)

(mezititulky redakce)