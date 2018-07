Ilustrační FOTO - archiv

Skandální zdanění či skandální dar?

Za skandální označil požadavky KSČM týkající se zdanění církevních restitucí a debatování o této otázce kardinál Dominik Duka. Řekl to v sobotu na Velehradě po jednání 114. plenárního zasedání České biskupské konference.

Církve by se podle Duky proti zdanění náhrad za majetek, který nedostaly v restitucích, bránily soudně. Co k tomu říct? »Skandální je velikost ‚náhrady‘, kterou církve dostávají darem od státu za majetek, o který se stejně soudí. Ve výsledku ho mohou dostat jak zaplacený, a pokud jim na to soud kývne, tak i fyzicky vydaný. Takže dvakrát,« kontroval místopředseda kontrolního výboru Sněmovny, expert KSČM na církevní problematiku Vladimír Koníček.

Pozítří se bude ve Sněmovně hlasovat o důvěře vládě. Komunisté avizovali, že podpoří menšinový kabinet ANO a ČSSD, což podmínili mj. také zdaněním církevních restitucí. Premiér Andrej Babiš (ANO) se zdaněním náhrad souhlasí, stejný názor má předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

»Věřím ve veřejné mínění i ve svědomí poslanců a naší justice,« uvedl Duka. Připomněl, že Ústavní soud odmítl tzv. restituční tečku. »Nevěřím tomu, že by naše justice mohla udělat takový krok. Něco jiného je komunistická ideologie, něco jiného je komunistická strana. Přece i v komunistické straně jsou lidé, kteří mají smysl pro čest a spravedlnost,« řekl Duka. »Dovedeme pochopit, že může být diskuse, ale byl bych nerad, kdybychom měli za 29 let svobody, na které se naši předchůdci podíleli, trpět pomstu těch, kteří založili diktaturu komunistické strany a kteří mají doposud rozhodující slovo, a nejsou jenom ti, kteří tolerují současnou vládu, ale jsou jakýsi tichý společník, který, jak víme, si přivlastňuje právo diktovat,« pohoršoval se kardinál.

»Zabrání majetku nastartovali prezidenti T. G. Masaryk a Edvard Beneš. Komunisté s tím rozhodně nezačali,« připomněl Koníček. Myslí si, že ani všichni v církvi nesouhlasí s rozsahem a nastavením církevních restitucí minulou vládou. »Finanční přerozdělení považuji za úplatek církve katolické ostatním církvím, aby souhlasily s vyrovnáním. Některé s tím však nesouhlasily a finanční náhradu nepobírají,« dodal poslanec KSČM.

Návrh KSČM může mít širší podporu než jen koalice

Sněmovna letos v únoru v prvním čtení schválila návrh na zdanění peněžitých náhrad, které stát posílá každoročně církvím za majetek nevydaný v restitucích. Přijetí této předlohy je jednou z podmínek KSČM pro podporu druhé Babišovy vlády. Koníček věří, že Sněmovna se hned po prázdninách k tomu vyjádří a v září se bude konat jak druhé, tak i třetí čtení předlohy a zákon bude schválen. »Prozatím při projednávání ani žádné pozměňovací návrhy nebyly. Věřím, že podpora nakonec bude širší než jen na půdorysu současné vládní koalice,« dodal Vladimír Koníček.

Předlohu KSČM podpořili v úvodním projednávání poslanci ANO, ČSSD a SPD. Stát by mohl podle analýzy KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun ze zhruba dvou miliard korun, které církvím posílá. Babišova vláda v demisi letos v lednu zdanění církevních restitucí podpořila, i když připustila, že zákon pravděpodobně povede k soudnímu sporu. Církve si podle stanoviska vlády mohou stěžovat u ÚS, že byla narušena jejich legitimní očekávání. Proti návrhu bylo ministerstvo kultury, podle kterého zákon znamená porušení smluv o majetkovém vypořádání s církvemi. Babiš se možného napadení zdanění církevních restitucí u Ústavního soudu neobává.

V minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL zablokovali návrh na zdanění církevních restitucí lidovci. Letos v únoru se společně s ODS a TOP 09 pokusili prosadit ve Sněmovně zamítnutí zákona už v prvním čtení, neuspěli však.

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi schválený v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS) počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.

