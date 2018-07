Prodloužený víkend stál šest životů

O tomto víkendu, prodlouženém o dva sváteční dny, zemřelo při nehodách v České republice šest lidí.

Vyplývá to z informací policie a ČTK. Jednou z nejtragičtějších havárií tohoto víkendu byla sobotní nehoda na Brněnsku. Při čelní srážce dodávky a osobního auta u Pasohlávek na Brněnsku zemřela v sobotu ráno spolujezdkyně v osobním autě a zraněno bylo devět lidí, včetně pěti dětí ve věku od tří do 14 let. Všechny děti utrpěly naštěstí jen lehká zranění. Obě vozidla byla z Polska.

Několik zraněných si vyžádala také nedělní nehoda rumunské dodávky na dálnici D2 u Brna. Zraněno bylo šest lidí, ale nikdo z nich vážně.

Včera se staly dvě smrtelné havárie, obě v Olomouckém kraji. Při nehodě osobního automobilu na Šumpersku zahynul čtyřiatřicetiletý řidič. Druhou nedělní obětí je dvaapadesátiletý muž, kterého srazil osobní automobil na D46.

Letos připadly červencové sváteční dny na čtvrtek a pátek, takže prodloužený víkend trval čtyři dny. Loni připadly 5. a 6. červenec na středu a čtvrtek, takže si někteří lidé brali v pátek volno a protáhli si víkend na pět dní. Počet obětí nehod již ale letos za období od čtvrtka 5. července do neděle 8. července dosáhl stejné výše jako loni za dobu od středy 5. července do neděle 9. července.

Počet těžce zraněných je dokonce letos vyšší než loni. Vážně zraněny byly o tomto prodlouženém víkendu již asi tři desítky lidí, kdežto loni bylo těžce zraněných za dobu od 5. do 9. července jen 22.

