I občané EU mohou volit obecní zastupitele

Místní zastupitele by v ČR mohli podle ministerstva vnitra volit také občané jiných členských zemí EU, kteří u nás mají jen přechodný, nikoli trvalý pobyt. Mohli by také kandidovat, podpořit kandidaturu v petici, nebo být členy okrskové volební komise.

Ministerstvo to obecním úřadům doporučilo přesto, že parlament loni příslušnou změnu zákona neschválil. Zdůvodnilo to soudním rozhodnutím z roku 2014.

Tato změna by měla být podle místopředsedy ústavně-právního výboru Sněmovny Stanislava Grospiče (KSČM) schválena v novele volebního zákona, která je právě v dolní komoře parlamentu ve finále projednávání. »Přiklonily se k tomu ANO, ČSSD, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. KSČM tento návrh v ústavně-právním výboru nepodpořila,« reagoval pro Haló noviny Grospič. Dodal, že v současné době se jedná o několik stovek osob. Je to však do určité míry anomálie, protože z hlediska evidence obyvatel byl u nás přechodný pobyt zrušený už téměř před 20 lety, kdežto u státních příslušníků jiných zemí EU stále existuje.

Proč KSČM tuto změnu nepodporuje? »Nevidíme důvod, proč by tato část občanů mohla mít voličské právo, když se na občany ČR nevztahuje kategorie přechodného pobytu. Mohou tedy volit jen v obcích, kde jsou trvale hlášeni, a myslím, že by to mělo platit i pro cizí státní příslušníky. Ti, kteří tu mají přechodný pobyt, by neměli být nijak zvýhodňováni,« dodal Grospič s tím, že komunisté sdílejí obavu, že by to mohlo být i zneužito třeba v příhraničních obcích či v Praze.

Zákon cizincům volební právo nepřiznává, ale…

A obecní úřady – budou-li o to požádány – by podle doporučení ministerstva měly zapsat cizince z ostatních zemí EU do dodatku stálého seznamu voličů, a to nejpozději dva dny před říjnovými volbami. Vnitro to zdůvodnilo potřebou kontinuity postupu stanoveného před čtyřmi lety. Tehdy se na úřad jedné z brněnských městských částí obrátil slovenský občan s žádostí, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Úřad mu nevyhověl kvůli tomu, že muž měl v Brně pouze přechodný pobyt. Jeho rozhodnutí však změnil Krajský soud v Brně, svůj verdikt zdůvodnil přímým účinkem práva EU. Státní volební komise pak v duchu rozsudku doporučila postupovat i dalším obecním úřadům.

Vláda předloni navrhla uzákonit právo cizinců z EU hlasovat v komunálních volbách i v případě, že jsou v ČR pouze přechodně. Sněmovna to ovšem loni odmítla a Senát na jejím rozhodnutí nic nezměnil. Zákon tak cizincům s přechodným pobytem volební právo výslovně nepřiznává, uvedlo vnitro. O zápis mezi voliče podle něj nebudou muset žádat cizinci z EU, kteří se už na voličský seznam dostali před čtyřmi lety. Obecní úřady by si měly vyžádat od Ředitelství služby cizinecké policie seznam těchto občanů EU za svou obec pro případ, že by se cizinec v mezidobí odstěhoval.

