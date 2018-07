Začalo vysvobozování ze zatopené jeskyně

Ze zatopené jeskyně v Thajsku v neděli v odpoledních hodinách našeho času už byli vysvobozeni první čtyři chlapci z třináctičlenné skupiny, která v jeskyni uvízla před více než dvěma týdny. S odvoláním na záchranáře o tom informovala Reuters, podle níž v té době byli dva chlapci již přepraveni do nemocnice.

Dvanáct mladých fotbalistů a trenér byli na skalním výčnělku v zaplavené jeskyni od 23. června. Jejich evakuace začala v neděli ráno kvůli akutní hrozbě dalších dešťů a strachu, že se v jeskyni hladina vody opět zvýší. Do evakuace byli nasazeni hodně zkušení potápěči, chlapci byli rozděleni do čtyř skupin a každého z nich na nebezpečné cestě ven doprovázejí dva potápěči. Kdo bude evakuován jako první, o tom rozhodl podle thajských zdrojů australský lékař a zároveň potápěč, který je na místě. Kritériem byla kondice dětí, ti nejoslabenější měly jít jako první. Evakuace probíhala rychleji, než se počítalo. Novinář Florian Witulski, který působí v Bangkoku, vysvětlil rychlost záchranné operace tím, že odčerpáním voda v podzemí klesla víc, asi o 30 procent, než se čekalo, a více úseků trasy bylo schůdných pěšky. Na děti čeká u jeskyně 13 zdravotnických týmů, každý má k dispozici vrtulník, který chlapce dopraví do nemocnice vzdálené 70 kilometrů. Záchranná operace bude pokračovat dnes.

Chmurné obavy vše urychlily

Chlapce, kteří v červnu ustupovali stále hlouběji do jeskynního komplexu před stoupající vodou, záchranáři objevili 2. července. Od té doby jim přinášeli zásoby a připravovali evakuaci. Protože někteří z hochů neumí plavat a vzhledem k obtížnému terénu, v němž v pátek zahynul jeden z potápěčů, se uvažovalo také o tom, že se vyčká až do konce monzunového období, tedy do podzimu, aby chlapci mohli z jeskyně vyjít pěšky. Objevil se dokonce i lednový termín osvobození. Protože ale začal v jeskyni výrazně ubývat kyslík a hrozilo, že se hladina vody opět zvýší, bylo rozhodnuto s evakuací neotálet.

Chlapci jsou vyváděni únikovou cestou podél předem nataženého lana. V nejužších úsecích je nutné kyslíkové lahve sundat a potápěči je pomalu posouvají vpřed. Nikdo z chlapců není ani na chvíli osamocen. V některých místech jsou zaplavené stísněné průchody vysoké jen asi 60 centimetrů, široké jsou necelý metr. Jakmile se dostanou do místa označovaného jako třetí komora, kde si záchranáři vytvořili základnu, mohou hoši postupovat chůzí. Místo bylo natolik vysušeno, že z něj je možné dojít až k ústí jeskyně (500 metrů), kudy skupina dovnitř vešla. Skupina se před stoupající vodou uchýlila na místo nazývané podle známé thajské pláže Pattája, k němuž vede ale jeden z nejužších průchodů v celém komplexu. Kousek za touto oblastí, vzdálenou 2,4 kilometru od vchodu, našli skupinu potápěči.

I čeští záchranáři

Na místě ale v neděli znovu hodně pršelo, takže obavy z opětovného zvýšení hladiny jsou opodstatněné. To potvrdil i Čech Petr Vodička, který je jedním ze dvou hasičů vyslaných v pátek do Thajska. Kdo je v 18členném záchranném týmu velitelem, není úplně patrné. Ale podle listu The Guardian je klíčovým členem australský lékař a potápěč Richard Harris, který pracuje jako anesteziolog v Adelaide. Jeho přítomnost si vyžádali britští potápěči, kteří chlapce našli.

(ava, čtk)