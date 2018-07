Ilustrační FOTO - Pixabay

Italská vláda v zájmu zaměstnanců

Italská vláda schválila minulý týden opatření na podporu zaměstnanosti, která podnikům prodražují propouštění zaměstnanců. Zároveň finančně trestají státem dotované společnosti, které přestěhují provoz či výrobu do jiné země.

Informovala o tom agentura AFP s tím, že míra nezaměstnanosti v Itálii dosahovala v květnu 10,7 procenta, zatímco v eurozóně to bylo 8,4 %.

Nová opatření jsou namířena třeba proti zneužívání pracovních smluv na dobu určitou, kdy její celková doba nesmí překročit dva roky (proti původním třem). S každou obnovenou smlouvou na dobu určitou musí navíc zaměstnavatel více přispívat na sociální příspěvky pro pracovníka. Při propuštění zaměstnance bez závažných důvodů má pracovník dostat nárok na odstupné až ve výši 36 měsíčních platů.

Vláda se snaží také zamezit tomu, aby se společnosti stěhovaly do zahraničí. Ty, které dostávají finanční podporu od státu, mají zaplatit dvojnásobek až čtyřnásobek dotované částky, pokud zemi opustí do pěti let od přijetí vládních peněz.

Na přijetí těchto a několik dalších opatření, jako je zákaz reklamy na hazardní hry nebo zjednodušení daňových pravidel, mělo eminentní zájem protestní Hnutí pěti hvězd, které to během předvolební kampaně označilo za svou prioritu.

Vládní koalice má v parlamentu pohodlnou většinu. Dá se tak předpokládat, že poslanci a senátoři v příštích měsících opatření schválí.

