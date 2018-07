Li Kche-čchiang. FOTO - wikimedia commons

Co přinesl summit 16+1 v bulharské Sofii

Spolupráce mezi 16 státy střední a východní Evropy a Čínou přispěje ke spolupráci mezi celou Evropskou unií a Čínou. Po summitu ve formátu 16+1 na sklonku minulého týdne v Sofii to prohlásil čínský premiér Li Kche-čchiang.

Summit byl v pořadí sedmý, další schůzka se má konat příští rok v Chorvatsku. Českou republiku na setkání reprezentoval premiér Andrej Babiš.

»Na summitu jsme zhodnotili, čeho se nám dosud podařilo dosáhnout,« prohlásil čínský premiér. Dodal, že spolupráce mezi šestnácti evropskými zeměmi a Čínou musí zůstat otevřená a transparentní. »Vítáme zapojení dalších mezinárodních organizací a institucí,« doplnil.

Již po několikáté během své návštěvy Bulharska se Li Kche-čchiang obrátil ke kritikům celého formátu. »Někteří říkají, že cílem platformy je rozdělit Evropu, to je nedorozumění,« prohlásil předseda čínské vlády s tím, že veškerá podobná podezření jsou nepodložená. »Tento formát zemím poskytuje příležitosti, nikoli rozděluje,« doplnil ho bulharský premiér Bojko Borisov, hostitel schůzky.

Jak zdůraznili čínský i bulharský premiér, spolupráce mezi šestnácti evropskými zeměmi a Čínou je vzájemně prospěšná. Jako příklad spolupráce, ze které by mělo mít právě Bulharsko prospěch, Li uvedl, že mají v plánu dovézt deset milionů tun tabákových listů do Číny. To by mělo pomoci s obživou velkému množství pěstitelů tabáku v Bulharsku, pro které bývá často těžké sehnat odbytiště.

Ekonomického fóra, které summit doprovázelo, se účastnilo přes 1000 zástupců čínských firem a podnikatelů ze střední a východní Evropy, kteří spolu hovořili o užší spolupráci v oblasti obchodu, technologií, infrastruktury, zemědělství a turismu. Mezi čínskou stranou a několika zeměmi bylo navíc podepsáno celkem 18 memorand o spolupráci v různých oblastech. V případě ČR podepsal český velvyslanec v Bulharsku Dušan Štrauch dokument o spolupráci v zemědělské oblasti.

Skupina 16+1 vznikla z iniciativy Číny a poprvé se premiéři šestnácti zemí sešli se svým čínským protějškem 26. dubna 2012 ve Varšavě. Vedle ČR je do ní zapojeno dalších deset členů EU (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět dalších států (Albánie, Bosna, Makedonie, Černá Hora a Srbsko). Peking na zatím posledním summitu platformy 16+1 loni v listopadu v Budapešti slíbil, že poskytne zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy na rozvojové a investiční projekty přes tři miliardy dolarů (67 mld. Kč).

(ici)