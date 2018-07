Ilustrační FOTO - Haló noviny

Daně, kůrovec i důvěra vládě

Zavedení sporného trestného činu maření spravedlnosti, vládní technickou úpravu volebních zákonů nebo návrh ODS na zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky má Sněmovna schvalovat na schůzi, která dnes pokračuje. A ta středeční bude rozhodovat o nové vládě.

Poslance zaměstná také debata o kůrovcové kalamitě a v úvodním kole širší návrh daňových změn, jak je předložila ještě jednobarevná vláda ANO v demisi. Dolní komora bude navíc volit svého nového místopředsedu za Jana Hamáčka (ČSSD), který se stal vicepremiérem v novém kabinetu ANO a ČSSD. Tajná volba se má uskutečnit dnes v podvečer. Sociální demokraté navrhují poslance Tomáše Hanzela.

Novela volebních zákonů reaguje zejména na problémy s počítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách tak, aby se snížila možnost jejich opakování. Ústavně-právní výbor doporučil včlenit do předlohy mimo jiné návrh KDU-ČSL na snížení hranice pro vstup koalic do dolní komory. Podpora lidovecké úpravy na plénu ale není jistá.

Zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, jak je prosazuje ODS, bude v dolní komoře čelit návrhu Jana Volného (ANO) na zamítnutí. Novela opětovně zvyšuje hranici příjmů podnikatelů pro možné využití výdajových paušálů z nynějšího jednoho na dva miliony korun. Podle předkladatelů má hlavně živnostníkům ulevit od administrativy. Rozpočtový výbor Sněmovny to podpořil, naopak někdejší vláda ANO se ke změně postavila záporně i kvůli dopadům na veřejné rozpočty.

Kůrovcovou kalamitu by měli poslanci řešit z podnětu Pirátů už dnes. A Sněmovna by se také dnes měla začít zabývat daňovým balíčkem, v němž vláda navrhla změnu deseti zákonů. Předloha by mj. zavedla zdanění zahřívaného tabáku a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a má zjednodušit správu daní z hazardních her. ČT a ČRo by novela omezila možnost uplatňovat nárok na odpočet DPH.

KSČM se zaváže hlasovat pro vládu

Do schůze vstoupí zítra jednání o vyslovení důvěry menšinové vládě ANO a ČSSD. Ta by měla při hlasování uspět. Podpoří ji také komunisté. Podle pracovního návrhu toleranční dohody s ANO se KSČM zavazuje hlasovat ve Sněmovně pro vyslovení důvěry menšinové vládě ANO a ČSSD. KSČM také nevyvolá sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Konečný návrh textu se má lišit od pracovního dokumentu jen nepatrně. V bodu, který pojednává o závazku vlády předkládat Sněmovně návrhy zákonů podle priorit KSČM obsažených v programovém prohlášení, má být doplněk, že se tak má stát nejpozději půl roku před koncem volebního období. Dokument by měli předseda hnutí a premiér Andrej Babiš a předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip podepsat dnes. O vyslovení důvěry vládě budou poslanci pak jednat zítra. ANO, ČSSD a KSČM mají ve dvousetčlenné komoře většinu 108 hlasů.

»Je to druhý pokus Andreje Babiše, který podle zatím podepsaných dohod mezi poslanci ANO a ČSSD, je ještě doplněn dohodou mezi ANO a KSČM. Je tak velký předpoklad, že vláda důvěru dostane a politická krize, která po vládnutí vlády v demisi v zemi nastala, bude konečně vyřešena,« reagoval pro náš list Filip.

Je KSČM s výsledky vyjednávání spokojena?

Mohla by a kdy vůbec vyvolat KSČM hlasování o nedůvěře vládě, nebo pokud by měla pochybnosti o správnosti vládnutí, co by mohla udělat, aby došlo ke změně? »V každém případě, KSČM se sice zavazuje v dohodě o toleranci, že nebude vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě, ale nezavazuje se k tomu, že když návrh předloží někdo jiný, že se k němu nepřipojí,« odpověděl Haló novinám Filip. Druhá z možností je, že vláda přestane plnit programové priority, na kterých se KSČM a ANO dohodly. Bude-li neúspěšné i dohodovací řízení, pak smlouva o toleranci podle Filipa padá.

V úvodu návrhu dohody mezi ANO a KSČM se píše o tom, že programové prohlášení vlády »bylo konzultováno, dohodnuto a zpracováno společnými pracovními týmy odborníků ANO, ČSSD a KSČM«. Komunisté šli do vyjednávání o programu se sedmi prioritami. Chtějí trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále by kabinet měl zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

Jsou komunisté po složitém vyjednávání s jeho výsledky spokojeni? »O spokojenosti nelze hovořit, hodně měsíců od voleb tu byla vláda bez důvěry, a zejména pravice tohoto hojně využívala. Při jejích postupech bylo víc obstrukcí než konstruktivního jednání,« řekl našemu listu předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Pokud vláda dostane důvěru, mohl by se tento nešvar podle něj podstatně omezit. Kováčik tvrdí, že věcných témat zatím moc projednaných nebylo, Sněmovna se soustředila především ani ne tak na programové cíle, jako spíš na personální věci. Poukázal i na omyly Babišovy první menšinové jednobarevné vlády, která ve Sněmovně neuspěla. »Kdybychom po hlasování o důvěře už začali víc věcně pracovat a méně politikařit a politicky se dohadovat, bylo by to dobré,« konstatoval Kováčik.

Připomeňme ještě to, že v případě ústavních zákonů by ANO a KSČM mohly hledat shodu nejen u ČSSD, ale případně u dalších subjektů zastoupených ve Sněmovně. Dohoda ANO a KSČM také konstatuje, že ve vládě nejsou nominanti KSČM, což ovšem »nevylučuje včasné konzultace o obsazení jednotlivých resortů«. V případě sporů se mají scházet k dohodovacímu řízení expertní týmy ANO a KSČM, na vyšším stupni pak předsedové obou stran. Pokud by ani oni nenašli shodu, smlouva se bude pokládat za ukončenou. Plnění dohody by se mělo kontrolovat nejméně dvakrát ročně, nebo na žádost ANO či KSČM.

