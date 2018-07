Wimbledon: Ve dvouhře už bez Čechů

Letošní Wimbledon skončil pro český tenis ve dvouhrách v osmifinále. Nejprve dnes na londýnské trávě dohrála Karolína Plíšková. Turnajová sedmička podlehla dvacáté nasazené Kiki Bertensové z Nizozemska 3:6 a 6:7. V podvečer pak Jiří Veselý nedokázal na centrkurtu čelit Španělovi Rafaelu Nadalovi a světové jedničce podlehl 3:6, 3:6 a 4:6. Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou dál drží naději na zkompletování kariérního grandslamu ve čtyřhře.

Poslední českou vítězkou Wimbledonu je Petra Kvitová z roku 2014. Dvojnásobná šampionka turnaje (poprvé v roce 2011), která letos patřila k favoritkám, vypadla v prvním kole. Jediným českým vítězem dvouhry mužů je Jan Kodeš z roku 1973.

Pro šestadvacetiletou Plíškovou byla účast v osmifinále nejlepším výsledkem v All England Clubu v kariéře. Do letoška zde nepřešla druhé kolo. »Jsem zklamaná, ale snažím se najít pozitiva. Takhle daleko jsem tady nebyla, těžko se mi to připomíná, ale časem to zhodnotím jinak. Nechci to zahodit kvůli tomuhle zápasu.«

Plíšková zkoušela začít razantně, ale pár míčů netrefila dobře a přepustila aktivitu Bertensové. »Cítila jsem se o hodně líp než v minulém zápasu, i když to asi nebylo vidět,« řekla. Ze stavu 1:3 i díky dvěma dvojchybám soupeřky srovnala na 3:3. Sama si však nepomáhala servisem tak, jak by potřebovala. »Servis jsem necítila vůbec dobře. Proto to bylo ve výměně a ona byla ve svém živlu,« uvedla Češka.

Prohrála si servis na 3:4, vzápětí nevyužila čtyři brejkboly a na závěr první sady přišla svěřenkyně Tomáše Krupy o servis čistou hrou.

Obrat mohla nastartovat v první hře druhé sady. Při podání Bertensové vedla 40:0, ale neproměnila ani následnou výhodu. Plíšková měla problém dohrávat gamy, ve druhé hře vedla 40:15, ale po prohozu o podání přišla a prohrávala 0:2.

»Měla jsem strašně šancí, výhod na můj servis i na její, ale proměnila jsem jen dva brejkboly z deseti, což je fakt hrozně málo,« řekla Plíšková a uvažovala: »Ona někdy dobře zaservírovala, občas jsem vybrala blbý úder. Tak se to sešlo.«

Při mečbolu potvrdilo dobrý míč jestřábí oko. V hodinu a 38 minut dlouhém utkání Bertensová přestřílela Plíškovou 7:2 na esa a 35:23 na vítězné míče.

Poprvé od zavedení nasazení ve Wimbledonu v roce 1927 se tak do čtvrtfinále dvouhry žen nedostala ani jedna z deseti nejvýše nasazených.

Veselý při prvním podání naznačil, jak by se dalo s Nadalem hrát. Stačilo mu pět ran a srovnal na 1:1 na gamy. Soupeř ale využil každého zaváhání a vzal mu servis. O podání přišel Veselý jednou v prvním a dvakrát ve druhém setu. Ve hře od základní čáry zaostával. »Jakmile jsem to nezabil, tak on přebral iniciativu, rozběhal mě a v přestřelce od základní čáry jsem neměl šanci. Nemohl jsem chodit na síť, jak bych potřeboval. Bohužel tam stál Rafa, který mi to neumožnil,« uvedl Veselý.

Ve třetí sadě předvedl Veselý i kvalitní hru ve výměnách a dostával Nadala do úzkých. Po forhendu Španěla do sítě se radoval z brejku na 3:2. Vzápětí ale o výhodu přišel a o čtyři hry později si hráči podali ruce u sítě. Předtím ještě Veselý odvrátil první mečbol bodem z podání, druhý esem, ale při třetím trefil aut.

»Můj výkon nebyl takový, jaký bych si přál. Hrát na centru bylo něco mimořádného. Odvážím si z Wimbledonu jen ty nejhezčí pocity,« řekl Veselý.

Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou dál drží naději na zkompletování kariérního grandslamu ve čtyřhře. Ve Wimbledonu, který jim ve sbírce jediný chybí, dnes odvrátily dva mečboly a ve třetím kole vyřadily druhý nasazený český pár Andrea Sestini Hlaváčková, Barbora Strýcová po výhře 2:6, 7:6 a 6:4.

Ve čtvrtfinále jsou i Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou po výhře nad belgicko-nizozemským párem Mertensová, Schuursová 7:6, 6:4. V osmifinále rovněž uspěl třetí nasazený pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková díky výhře 6:4, 6:3 nad dvojicí Lucie Hradecká, Sie Šu-wej.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou, které nyní po roce obnovily spolupráci, vyhrály dvakrát Australian Open i Roland Garros a jednou US Open. Na trávě v All England Clubu jsou ve čtvrtfinále stejně jako před třemi lety, ale dál se nedostaly.

V tie-breaku si turnajové dvojky vypracovaly dva mečboly, ale ani jednou neuspěly. "Při jednom jsem zahrála špatně a zkazila jsem balon, co jsem za zápas nezkazila. Na druhý netrefila první servis, po druhém naběhly na síť a agresivně mečbol uhrály. Za to je musím pochválit," řekla Sestini Hlaváčková se slzami v očích.

Ryze český pár ve třetím setu vedl 2:0 a 40:15, ale bylo srovnáno 2:2 a v deváté hře přišla o podání Strýcová. Šafářová vzápětí utkání čistou hrou uzavřela.

Novou jedničkou ve čtyřhře se po Wimbledonu stane Tímea Babosová, která bude první Maďarkou v čele dvouhry nebo čtyřhry na okruhu WTA.

Federer i Serena Williamsová jsou ve Wimbledonu ve čtvrtfinále

Obhájce titulu Roger Federer si v dnešním osmifinále poradil 6:0, 7:5, 6:4 s Adrianem Mannarinem z Francie a na londýnském grandslamu stále neztratil ani set. Podobně suverénní je v ženské dvouhře je i bývalá světová jednička Serena Williamsová z USA, která si po výhře dvakrát 6:2 nad Ruskou Jevgenijí Rodinovou rovněž zahraje o semifinále.

Osminásobný wimbledonský šampion Federer vyhrál první set za pouhých 16 minut, ale ve druhém se Mannarino zvedl a jako první si letos v All England Clubu dokázal proti Federerovi vypracovat brejkbol. Ani jeden však neproměnil a šestatřicetiletý Švýcar prodloužil ve Wimbledonu sérii neporazitelnosti na 32 setů za sebou a tři ho dělí od překonání vlastního rekordu z let 2005 a 2006.

"Překvapilo mě, jak byl první set rychlý. Tohle by se stávat nemělo, ale naštěstí pro mě to tak dopadlo. Navíc už tady asi další set 6:0 nevyhraju, takže z toho mám radost," uvedl Federer, jehož dalším soupeřem bude Kevin Anderson z Jihoafrické republiky.

Ani šestatřicetiletá Williamsová zatím ve Wimbledonu neztratila set a pokračuje v návratu k tenisu po mateřské pauze. V osmifinále sedminásobná vítězka londýnského grandslamu nedala šanci Rusce Rodinové a ve čtvrtfinále narazí na další nenasazenou hráčku Camilu Giorgiovou z Itálie, která ve třetím kole vyřadila Češku Kateřinu Siniakovou.

Ve čtvrtfinále si zahraje také bývalý první hráč světa Novak Djokovič. Srbský tenista, který ve Wimbledonu triumfoval v letech 2011, 2014 a 2015, si v osmifinále poradil 6:4, 6:2 a 6:2 s Karenem Chačanovem z Ruska. O místo v semifinále si zahraje s Keiem Nišikorim z Japonska, který má za sebou stejně jako soupeř návrat po pauze zaviněné zraněním.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:3, 6:4, Federer (1-Švýc.) - Mannarino (22-Fr.) 6:0, 7:5, 6:4, Anderson (8-JAR) - Monfils (Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:4), Isner (9-USA) - Tsitsipas (31-Řec.) 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4), Djokovič (12-Srb.) - Chačanov (Rus.) 6:4, 6:2, 6:2, Raonic (13-Kan.) - McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, Nišikori (24-Jap.) - Gulbis (Lot.) 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (12:10), 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Bertensová (20-Niz.) - Karolína Plíšková (7-ČR) 6:3, 7:6 (7:1), Kerberová (11-Něm.) - Bencicová (Švýc.) 6:3, 7:6 (7:5), Ostapenková (12-Lot.) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (7:4), 6:0, Görgesová (13-Něm.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 6:2, Kasatkinová (14-Rus.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, S. Williamsová (25-USA) - Rodinová (Rus.) 6:2, 6:2, Giorgiová (It.) - Makarovová (Rus.) 6:3, 6:4, Cibulková (SR) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (2-ČR) 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, Peschkeová, Melicharová (12-ČR/USA) - Mertensová, Schuursová (8-Belg./Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Hradecká, Sie Šu-wej (14-ČR/Tchaj-wan) 6:4, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 4- kolo:

Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (6-ČR/Fr.) - Svitolinová, Mahut (Ukr./Fr.) 6:3, 6:3, Hartová, Clarke (Brit.) - Peschkeová, Mirnyj (13-ČR/Běl.) 6:2, 4:6, 6:4.

(čtk)