Nauč se chovat, prezidente, ale koalice ODS s ANO v Plzni přesto bude!

Obrovskou ostudu udělali svému městu a mnohým jeho občanům někteří plzeňští radní. Nejenže neschválili předložené usnesení o »prominutí ušlého zisku z vyblokovaných parkovacích míst«, které vyplývá z dohody o technických podmínkách s Plzeňským krajem, ale své navýsost trapné rozhodnutí ještě doprovodili nehorázně tupým, i když od nich relativně očekávaným, komentářem.

Pro nezasvěceného čtenáře se jedná o návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Plzeňském kraji a parkování kolony jeho vozidel, za které si nyní chtějí »radniční, nejspíše doživotní papaláši« nechat, ve své neuvěřitelné nadutosti, zaplatit.

Prosím pěkně, aby nedošlo k mýlce, jedná se zhruba jen asi o tisíc korun! Pan radní Pavel Šindelář z ODS, tedy z partaje, která je v Plzni »pupeční šňůrou« propojena s místním superkmotrem, si v tomto ohledu ještě zamoralizoval a prohlásil: »Až prezident ČR přestane dělat naší zemi ostudu, může Plzeň uhradit vyblokovaná parkovací místa, která prezidentská kancelář využívala během jeho návštěvy. Se Zemanem se toho ale už nedočkáme!«

Nehorázná drzost od mladého člověka, který ještě nedávno »do poslední kapky krve« prosazoval zcizení nejvýznamnější a nejlukrativnější firmy z majetkového portfolia města, Plzeňské Teplárenské a. s., a to prostřednictvím velice podezřelé fúze s obdobným podnikem pražského miliardáře Křetínského, který tak rázem získal v představenstvu nově vzniklé společnosti majoritu. Šindelář to propagoval nejspíše moc rád, jeho, po stranické linii nadřízený, již zmiňovaný kmotr »AntiBárta«, který vlastně ještě »nedávno« seděl v křesle předsedy představenstva teplárny, a o kterém se veřejně spekuluje, že dlouhodobě »loutkovodí« nejen bývalého ministra spravedlnosti Pospíšila, ale i bývalého primátora a současného primátorského náměstka, poslance, donedávna také ještě náměstka hejtmana, místopředsedu ODS a poslance v jednom Martina Baxu, ho za tento krok, který do budoucna přinese Plzeňanům pouze a jen problémy s koncovou cenou tepla, určitě nejen pochválil, ale také opět zanominoval na čelní místo kandidátní listiny ODS do říjnových komunálních voleb. Skutečně velice »vhodná« osoba s nezbytným respektem k nejvyšším ústavním činitelům politického systému naší země! Přesto jej jistým způsobem chápu. Kdyby si dovolil respektovat většinovou vůli českých voličů, asi by »u modrých« nejspíše dlouho politicky nepřežil!

Ale taková Občanská »demokratická« strana prostě již jednou je, po celá dlouhá léta nedotknutelná, s právem kázat jedinou pravdu, a i díky tomu je naše země takto nenávistně rozpolcená! Nedosáhnou-li svého, kopou kolem, často bez ohledu na morálku a slušnost. Svoji, zejména zištně a majetkově motivovanou rozpínavost, ovšem realizovanou na úkor nás všech, efektivně kamuflují mediálním odváděním pozornosti. Jim spřízněná média, bohužel i veřejnoprávní, ochotně národ směrují do politické prehistorie, vytvářejí stále nové a nové umělé strašáky, či bezbřeze a nelítostně kádrují lidi odlišného politického názoru.

Také i proto je s podivem, že koalice ODS a ANO je již v Plzni na další čtyři roky, hned po říjnových volbách, již nyní údajně »upečena«, a to přes všemožné tendenční bláboly o hrůzostrašném, despotickém a zločinném řepkovém oligarchovi, které denně ve Sněmovně slýchám, a to od všech čelných představitelů ODS, náměstka primátora města Plzně Baxu nevyjímaje.

Jenže na plzeňské radnici je situace jaksi trochu odlišná, a to právě díky pečlivě udržovanému prokmotrovskému podhoubí. Politický stav je zde po dlouhá popřevratová desetiletí ve zřejmý neprospěch Plzeňanů dlouhodobě zakonzervován a osobně se divím, že se do tohoto umného propletence podivně investovávaných městských peněz a komunální moci bezelstně zapojila i tzv. propagátorka socialismu, naše sociální demokracie. Jednou primátor náš, váš první náměstek, v dalším volebním období naopak, teď ale půjdou bohužel pro ně nejspíše »z kola ven« a mohou si za to vlastně sami, přičemž na sebeprozření a prosazování prý »levicových hodnot« je poměrně pozdě!

ODS však nelení, a má rychle »novou nevěstu«. I doprovodná kamufláž pro vlastní voliče a sympatizanty, a la »chytrá horákyně«, je také již na světě. Například zpourážet co nejviditelněji hlavu státu, a třeba i přes to zmiňované parkování prezidentských limuzín v Plzni, a pofoukat tak na jedné straně otevřenou bolístku svým sympatizantům, způsobenou prohranými prezidentskými volbami, ale současně, pokud možno, co nejvíce a nejméně nápadně komunálně metastázovat a zaparazitovat na Babišově voličské podpoře.

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)