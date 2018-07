Izraelci se mstí, proto vyhošťují

Izrael nepovolil vstup protiizraelské aktivistce ze Spojených států amerických. Ariel Goldová se nedostala z mezinárodního Ben Gurionova letiště, kde byla po příletu zadržena a deportována do USA. Izraelské úřady postup zdůvodnily jako opatření přijímané proti všem, kdo prosazují bojkot Izraele. Goldová je členkou vedení levicové skupiny Code Pink vyzývající k bojkotu Izraele kvůli jeho přístupu k Palestincům.

Skupina ve svém prohlášení uvedla, že Goldová byla zadržována sedm hodin. Po příletu předminulou neděli byla vyslechnuta a bylo rozhodnuto, že bude deportována. Ona sama o situaci informovala na Facebooku: »Jsem na telavivském letišti a právě mne deportují. Vyřídila jsem si vízum předem, ale oni je odmítají uznat a vyhostí mne.« Goldová je Židovka a v Izraeli se chtěla zúčastnit programu na Hebrejské univerzitě, aby se dověděla víc o judaismu. Podle tvrzení úřadů ale přijela vést kampaň za bojkot Izraele.

Ministr pro vnitřní bezpečnost Gilad Erdan doporučil nepovolit Goldové vstup do země a ministr vnitra Arje Deri pak zrušil její studijní vízum. »Chtěla zneužít toho, že je Židovka. Tito aktivisté bojkotu Izraele musí pochopit, že pravidla hry se změnila. Nebude jim povolováno vstupovat do Izraele a škodit státu a občanům,« sdělil Deri. Izraelská vláda loni prosadila zákon, který umožňuje zamítnout vízum nebo právo na pobyt cizincům, kteří vyzývají k ekonomickému, kulturnímu nebo akademickému bojkotu Izraele. Hnutí, které se těmito kroky snaží zvýšit tlak na Izrael ve snaze ukončit okupaci palestinských území a uznat práva palestinských uprchlíků, je známé pod zkratkou BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). Kritici označují izraelský zákon za politické pronásledování a snahu umlčet legitimní politický protest.

Deri k případu Goldové napsal, že žena »šířila na sociálních sítích videa, na nichž vyhrožovala izraelským vojákům a policistům v Hebronu, obviňovala je z apartheidu a útisku a z aktivit, které odporují židovským hodnotám«. Pravda se Tel Avivu nelíbí.

(ava, čtk)