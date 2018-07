Ilustrační FOTO - Pixabay

Neumět plavat je v Thajsku běžné

Někteří z 12 chlapců, kteří uvízli v částečně zatopené jeskyni na severu Thajska, neumí plavat. Tím se ještě více komplikovala evakuace, ke které se v neděli rozhodli přistoupit záchranáři. Jak poznamenává list The New York Times, pro občany zemí, kde patří výuka plavání k základním aktivitám malých dětí, to může být nepochopitelné, ale Thajci nejsou v jihovýchodní Asii výjimkou.

V Thajsku je mnoho matek přesvědčeno, že znalost plavání zvyšuje riziko, že se dítě utopí, podotýká technický ředitel z organizace Alliance for Save Children Michael Linnan. Podle něho je běžné, že v této části světa umí plavat jen asi pětina populace, v těch chudších zemích dokonce ještě méně. Platí to i pro námořníky, rybáře a další profese neodmyslitelně spjaté s vodou. Dětský fond OSN (UNICEF) ve zprávě z roku 2012 uvedl, že hlavní příčinou úmrtí dětí v asijských zemích s nízkými a středními příjmy je utonutí. Děti neumírají v bazénech, ale v kontaktu s přírodní vodou a při »spontánních rizikových aktivitách«.

Utonutí, hlavní příčina úmrtí

Zpráva thajského ministerstva zdravotnictví z roku 2014 konstatuje, že utonutí je hlavní příčinou úmrtí dětí ve věku do patnácti let. Denně v Thajsku utonou v průměru čtyři děti, což je až patnáctkrát více než v některých rozvinutých zemích. Linnan řekl, že Thajsko v posledních letech udělalo v prevenci dětských úrazů mnoho. Doufá, že případ jeskyně Tcham Luang Nang Non, odkud musela být skupina malých fotbalistů vysvobozována, bude právě tou lekcí, která poukáže na ten fakt, že v prevenci utonutí je třeba udělat ještě mnohem víc.

I když nebezpečí skončí…

O tom, jak s chlapci, kteří jsou ve věku mezi 11 a 16 lety, pracovat po záchraně, řekla listu The Guardian dětská psycholožka Andrea Daneseová. Psychiatrické problémy se podle ní objeví v minimu případů, ale psychický stav chlapců bude i tak nutné určitý čas po vysvobození sledovat. »Po tak dlouhém čase stráveném v podzemí se může objevit mírná zmatenost, podobně jako v případě pásmové nemoci,« říká Daneseová. Rodičům by se mělo dostat odborné rady, jak s chlapci jednat. Hlavně je třeba děti ujistit, že nebezpečí skončilo a že je správné pociťovat po tak děsivé zkušenosti emoce. »Mnozí z nich budou projevovat silné emoce. Mohou být plačtiví, může se objevit vznětlivost i závislost. U většiny to do několika týdnů vymizí,« sdělila psycholožka. Jen výjimečně se může u některého z chlapců objevit vážnější psychický problém, jako deprese, úzkost či posttraumatická stresová porucha. Proto je potřeba chlapce sledovat a dobře odhadnout, zda nehrozí nebezpečí sebepoškození. V úvahu je třeba také vzít náchylnost k psychopatologii z dřívějška. Když v neděli z jeskyně vyšli po více než dvou týdnech první čtyři hoši, kteří byli hned dopraveni na prohlídku do nemocnice, lékaři byli překvapeni jejich výb orným zdravotním stavem.

(ava, čtk)