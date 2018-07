Rozhovor Haló novin s náměstkem primátora Karviné Miroslavem Hajdušíkem (KSČM)

Stojí za to žít právě v Karviné

Další volební období komunálních politiků se pomalu naplňuje a v říjnu karvinští občané opět rozhodnou, kdo je bude zastupovat na radnici. Jak se podařilo naplnit za tyto čtyři roky volební program KSČM v rámci městské koalice s ČSSD?

Dělali jsme rozbor naplňování našeho volebního programu a jsem moc rád, že se nám podařilo naplnit volební program z 93 procent. A to je pro mě záruka toho, že jsme občanům před čtyřmi lety předložili reálný program, který bylo možné plnit a nejednalo se o nějaká populistická hesla nebo plané sliby. Navíc jsme také prosadili i jiné věci nad rámec našeho volebního programu. Aktivně jsme přistupovali k řešení problémů a nebyli jsme jen »do počtu«. Myslím, že jsme lidem ukázali, že jsme schopni vést naše město a za svou práci se nemusíme stydět.

A co konkrétně jste z programu splnili?

Zavázali jsme se mimo jiné, že nedovolíme rozšiřování ubytoven ve městě, a do dnešního dne některé skončily nebo končí. Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat nájemné - a to jsme dodrželi. Nepodpořili jsme vznik dalších heren a přijali jsme vyhlášku, která postupně ruší hazard ve městě.

Jeden z bodů byl také, že udržíme všestranně dostupnou a kvalifikovanou zdravotní péči. Podporovali jsme dotacemi obě karvinské nemocnice a bojovali jsme za karvinskou polikliniku, kterou chtěl kraj prodat. Pro děti jsme slíbili výstavbu dětských hřišť a za poslední čtyři roky se postavilo nejvíce hracích prvků v novodobé historii.

Kulturní akce, které se pořádaly, byly na velmi vysoké úrovni a oslavy 750 let, které město slavilo v letošním roce, dopadly na výbornou.

Karviná, v níž žije 53 000 obyvatel, má mnohé přednosti - například jste si zachovali jesle, což vůbec není běžné v jiných městech republiky. Většinou byly neuváženě zlikvidovány, a jak by se dnes hodily…

Jesle (máme jedny) u nás provozuje organizace města Sociální služby. Obrovskou předností je, že zde děti dostanou plný servis, a to i včetně oblečení, takže se maminky nemusí starat o to, jestli má dítko během dne co na sebe a jestli je potřeba to vyprat na další den. Každá zaměstnankyně má na starosti šest dětí a to je dle mého názoru ideální.

Dítě může do jeslí chodit i jen v určitých dnech nebo jen na dopoledne, snažíme se přizpůsobit tyto možnosti požadavkům rodičů. Když je například rodič ve zkušební lhůtě a má poměrně náročné zaučování v práci, také vyjdeme vstříc a dítě do jeslí bereme.

Děti přijímáme od půl roku věku a rodiče tak mohou jít v klidu do práce. Město se snaží tuto službu pro své občany udržet i navzdory tomu, že školky dnes přijímají děti již od dvou let.

Jak je drahé pro karvinské rodiče dát dítě do jeslí? Již jste uvedl, že vaše jeselské zařízení dotujete z městského rozpočtu prostřednictvím organizace Sociální služby.

Rodiče platí jenom skutečně »odchozené« dny. Při každodenní docházce dítěte jsou měsíční platby v našich jeslích okolo 1500 Kč. Samozřejmě, že zbytek za tyto služby doplácí město. Nejedná se o výdělečnou činnost a náklady jsou poměrně vysoké.

Ve vaší zodpovědnosti jsou mj. sociální otázky. Předpokládám, že i vaše město složením obyvatel stárne. Co činíte pro příjemný podzim seniorů?

Máme spoustu aktivit pro seniory. Ve městě funguje mimo jiné sedm městských klubů seniorů, které naplňují volnočasové aktivity seniorů, pořádají různé zájezdy a ozdravné pobyty nebo sportovní utkání. Fungují u nás i dva kroužky šikovných rukou, kde senioři vyrábějí různé výrobky, které pak putují na různé výstavy. Máme pět bytových domů pro seniory a chystáme rekonstrukci bývalé ubytovny Kosmos, kde vznikne něco kolem 140 malometrážních bytů pro seniory.

Již několik let u nás funguje senior taxi, které senioři hojně využívají. Od letošního června jsme posunuli hranici pro jízdné zdarma v MHD již od 65 let. Loni jsme posílili pečovatelskou službu a také jsme zavedli odlehčovací službu. V loňském roce jsme společně s krajem ve městě otevřeli Senior point, což je poradenské místo, kam mohou senioři přijít, když si s něčím nevědí rady. Získají zde mimo jiné právní rady, mají zde přístup k internetu anebo si zde vyřídí seniorskou kartu pro čerpání různých slev.

Co činíte pro mladé rodiny, co pro mladé Karviňany?

Letos jsme ulehčili hlavně mladým rodinám. Zrušili jsme poplatek za odpady, což u běžné rodiny se dvěma dětmi je úspora 2000 Kč ročně. Nově mají děti do 15 let MHD zdarma, což také znamená milou úsporu v domácím rozpočtu. Každý rok dotujeme lyžování pro děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol. Děti mají k dispozici krásné velké dětské hřiště s lanovými atrakcemi v parku a několik nově postavených menších hřišť a houpaček na sídlištích. Máme dostatečné kapacity ve školkách a školách a rodiče si mohou vybrat, kam své dítě přihlásí.

Čím je vlastně Karviná přitažlivá pro občany? Jaké jsou pracovní příležitosti po útlumu uhelného průmyslu?

Snažíme se vytvářet podmínky pro život v Karviné. Investovalo se mnoho peněz do revitalizace veřejného prostranství. Jen letos se opravují chodníky za 60 milionů Kč. Máme opraveny všechny školy a školky. Postupně se opravují i sportoviště.

Co se týká pracovních příležitostí, na jedné straně máme celkem vyšší nezaměstnanost oproti celostátnímu průměru, a na straně druhé nám firmy hlásí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. I přes ohlášený útlum těžby se i samotné OKD potýká s nedostatkem zaměstnanců. Dokonce vyhlásili i náborové příspěvky pro nové zaměstnance.

Bojujeme za novou průmyslovou zónu Nad Barborou, kde na kraji po výměně koalice ČSSD+KSČM za ANO+ODS+KDU-ČSL je to jako na houpačce. Jednou je tato zóna prioritou, a jednou zase ne. A zóna stále nestojí. Pokud by se podařilo na tuto velkou zónu najít velkého zaměstnavatele, Karviné by to moc pomohlo. Máme dost volných bytů na to, aby se i k nám stěhovali lidé opět za prací, jako je to ve Frýdku-Místku nebo Kolíně.

Začaly letní prázdniny, což je nejnáročnější období z hlediska turistického ruchu. Čím je vaše město pro turisty zajímavé?

Turistům nabízíme mimo jiné krásný zámek s nádherným zámeckým parkem. V Karviné jsou vyhledávané lázně Darkov, které jsou zaměřeny na léčbu pohybového ústrojí. Rádi bychom v Karviné měli i hornické muzeum, které by návštěvníkům přiblížilo život spjatý se šachtami v regionu.

Jaké máte vy osobně nápady, co dále je možné zlepšovat, jak spravedlivěji a příznivěji pro své obyvatele spravovat město?

V novém volebním období bychom se rádi zaměřili hlavně na mladé rodiny. To je naše budoucnost. Přál bych si, aby lidé věděli, že stojí za to žít a vychovávat své děti právě v Karviné. Už díky tomu, že bude opět složitější získat hypotéku, je možné využít nízkých cen bytů, které ve městě máme, a lidé se tak nezadluží na celý život. Čeká nás hodně práce. Za čtyři roky vlády v našem městě jsme připravili spousty projektů, které se začínají realizovat až nyní anebo se začnou realizovat na počátku nového volebního období. Moc bych si přál, kdybychom mohli pokračovat v započaté práci a dál rozvíjet naše město. Připravili jsme nový volební program, který o prázdninách nabídneme našim voličům a oni v říjnu rozhodnou.

Monika HOŘENÍ