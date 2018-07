Ministerstvo spravedlnosti ve Vyšehradské ulici na Novém Městě (Praha 2). FOTO - wikimedia commons

Ministerstvo povede Kněžínek

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš navrhl do čela ministerstva spravedlnosti místopředsedu Legislativní rady vlády Jana Kněžínka (39), prezident Zeman Kněžínka ministrem jmenoval.

Kněžínek pracoval na úřadu vlády a je znalcem ústavního práva. Doposavad zastával funkci místopředsedy Legislativní rady vlády.

Nečekanou rezignaci ministryně Taťány Malé (ANO), kterou oznámila v pondělí večer, odeslal Babiš na Hrad spolu s návrhem jejího nástupce. Zeman briskně demisi přijal a odpoledne jmenoval nového ministra. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip rychlost ocenil. Pokud by nedošlo k nominaci Kněžínka, při podpisu dohody o toleranci vlády by požadoval, aby premiér Babiš co nejvíce zkrátil dobu jednání o nové nominaci, řekl Filip.

Malá rezignovala po 13 dnech ve funkci, kvůli obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Babiš po její rezignaci novinářům řekl, že Zemana požádá, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Mimo jiné kvůli svému stíhání v kauze Čapího hnízda se však stal terčem kritiky. Svůj původní záměr tedy rychle přehodnotil.

Podle Babiše bude nástupce Malé plnohodnotným ministrem, na dotaz ČTK, zda bude po pověření nového kandidáta pokračovat výběr nového ministra, Babiš však uvedl, že ano. »Určitě budeme hledat nového ministra,« řekl.

Etická komise Mendelovy univerzity oznámila, že se bude zabývat první diplomovou prací Taťány Malé i přesto, že ministryně rezignovala. Vznikne také externí právní analýza možného dalšího postupu školy. Etická komise má na projednání záležitosti měsíc. Právní analýzu univerzita dostane v řádu týdnů.

Na Mendelově univerzitě Malá zpracovala a s úspěchem obhájila diplomovou práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků.

(ste)