Tvrdohlavý Seehofer trvá na tranzitních centrech

Na německo-rakouské hranici by měla vzniknout tranzitní centra pro migranty. Trvá na tom německý ministr vnitra Horst Seehofer, který představil plán svého ministerstva pro zvládnutí migrace.

Seehofer několikrát zdůraznil, že jde o plán jeho úřadu, a nikoli vládní koalice. S ostatními stranami podle něj musí být jeho návrhy teprve projednány a koaliční ujednání z posledních dní nebyla zahrnuta do plánu, který chtěl Seehofer původně představit už před měsícem.

Hlavním cílem je podle Seehofera zajištění pořádku a údajně i zaručení humánnosti... »Žádná země světa nemůže neomezeně přijímat uprchlíky,« zdůraznil ministr na úvod své prezentace. Zdůraznil, že klíčová je ochrana vnějších hranic EU a v tom patří důležitá role agentuře Frontex. Seehofer ocenil, že jde o jednu z priorit nynějšího rakouského předsednictví v Evropské unii.

Seehofer dal také najevo, že trvá na pojmu tranzitní centra, ačkoli jedna z koaličních stran, Soc. dem. strana Německa (SPD), taková zařízení odmítá. V Seehoferově plánu dále stojí, že na německo-rakouské hranici vznikne tzv. nový hraniční režim, který má zabránit ve vstupu do Německa těm žadatelům o azyl, za jejichž azylové řízení je odpovědná jiná země EU. »Kvůli tomu zřídíme tranzitní centra, z nichž budou žadatelé o azyl vraceni přímo do příslušných zemí,« slibuje Seehofer zase v dokumentu, ačkoli při minulotýdenních jednáních s Merkelovou a SPD povolil... Však se SPD také zlobí a Seehoferovu zpátečku hodnotí jako další letní divadlo CSU, na které se sociální demokraté nebudou podílet!

Byrokratické schválnosti

Jednotlivé body Seehoferova plánu už byly známy. Deník Süddeutsche Zeitung poznamenal, že to, co Seehofer označuje jako »mistrovský plán«, je ve skutečnosti »jen chladný výčet byrokratických schválností«.

Seehofer od začátku prosazoval zřizování center, v nichž by se přímo na hranicích odehrávalo celé azylové řízení a v nichž by měly své zástupce příslušné úřady a soudy. Tato myšlenka ale nemá velkou podporu ani v jednotlivých spolkových zemích.

CDU kancléřky Angely Merkelové, Seehoferova CSU a SPD minulý týden dosáhly dohody na souboru opatření zaměřených na zpřísnění migrační politiky. Shoda panuje na rychlejším vracení migrantů do té země EU, kde se poprvé zaregistrovali. Dotyční mají být do příslušných zemí vraceni pokud možno do 48 hodin. Žádná speciální tranzitní centra na hranicích však vznikat nemají.

Zrychlené azylové řízení na hranici a vracení migrantů do zemí první registrace však předpokládá uzavření příslušných dohod s těmito zeměmi. Seehofer podle ČTK řekl, že chce mít ještě tento měsíc jasno v tom, jaké dohody budou s ostatními státy EU uzavřeny. Očekává prý obtížné rozhovory, které ale mají šanci na úspěch. »Čím méně může učinit Evropa, tím více nabývají na významu národní opatření,« dodal.

Například Itálie se opětovnému přijímání žadatelů o azyl odmítnutých na německo-rakouské hranici brání. Severoafrické země zase nechtějí na svém území tolerovat přijímací centra pro migranty zachráněné ve Středozemním moři. Tento koncept, který je rovněž součástí Seehoferova plánu, přitom mezitím přijala za svůj i Evropská unie...

Seehoferův plán obsahuje 63 bodů. Mj. ten, že se sankcemi mají rovněž počítat uprchlíci, kteří se řádně neúčastní integračních kurzů. Kromě toho mají být podle záměrů německého ministra vnitra personálně posíleny soudy, v zájmu urychlení azylových řízení. Žadatelé o azyl se mají v budoucnu podílet na soudních výlohách.

(rom)