Dohoda podepsána, bude se hlasovat

Představitelé ANO a KSČM v Poslanecké sněmovně podepsali dohodu o toleranci kabinetu. Nedlouho poté lídři hnutí ANO a ČSSD podepsali koaliční smlouvu. Hlasovat o důvěře se má dnes.

Komunisté na základě smlouvy aktivně podpoří vládu ANO a ČSSD v hlasování poslanců o důvěře. Klub KSČM tak bude při dnešním hlasování o vyslovení důvěry vládě respektovat doporučení stranických orgánů. »Jsme přesvědčeni, že osm měsíců po volbách a po téměř šesti měsících vlády v demisi je potřeba ukončit tuto politickou krizi a zajistit České republice vládu s důvěrou a začít normálně fungovat v politickém režimu parlamentní demokracie,« řekl na tiskové konferenci předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Rovněž předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik potvrdil, že klub se na svém jednání usnesl, že jeho členové a členky budou hlasovat pro vyslovení důvěry vládě. »Jsme připraveni aktivně podpořit vznikající vládu, byť to je pro nás, jako pro KSČM, jedno ze dvou nepříliš dobrých řešení. To druhé, nepodpořit, považujeme za ještě horší. Držte nám palce, aby se nám dařilo zachovávat si naši programovou identitu, na to máme, koneckonců jsme zvyklí rvát se o náš program, o zájmy lidí,« uvedl Kováčik.

Opoziční poslanci ve Sněmovně kritizovali, že premiér Andrej Babiš (ANO) přivádí KSČM k moci. Nabízely se podle nich i jiné alternativy vládního uspořádání, kterým však prý zabránila ambice Babiše, trestně stíhaného v případu dotace na farmu Čapí hnízdo, stát se premiérem. Všechny subjekty s výjimkou ANO, ČSSD a KSČM deklarovaly, že nyní budou hlasovat proti vládě.

Na dotaz novinářů, jak vnímá kritiku opozice a části veřejnosti, že má vzniknout vláda opřená o podporu komunistů, Filip odpověděl, že podle Ústavy má každý, bez ohledu na pohlaví, sociální postavení, víru nebo politickou organizovanost, právo se podílet na správě českého státu. »Ten, kdo říká, že komunisté na to nemají právo, mluví a postupuje v rozporu s Ústavou ČR, já nepovažuju naplňování ústavního principu podílet se na správě země za něco nepatřičného,« uvedl.

»Asi slyšíte jinou veřejnost, než slyším já,« doplnil Kováčik. Většina lidí podle něj říká, že krok, který činí, je krok správním směrem. »Dohadování, které trvá už několik měsíců, je řadě lidí protivné a nepříjemné,« dodal Kováčik. Filip připomněl, že dohoda obsahuje dohodovací řízení, které by mělo vést k řešení sporů. Pokud se řešení nenajde, dohoda zaniká. »KSČM může hlasovat pro vyslovení nedůvěry v případě, že nebude dohoda naplňována,« dodal.

Vláda se v dokumentu zavazuje předkládat včas návrhy zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit s KSČM. Měla by je poslat do Sněmovny tak, aby bylo dost času je schválit i v Senátu nejpozději půl roku před koncem volebního období. Poslanci ANO mohou podle dohody hlasovat o poslaneckých návrzích KSČM podle svého uvážení. Dohodu podepsali za ANO premiér a šéf hnutí Babiš a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, komunisty při podpisu zastoupili Filip a předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Den před hlasováním ve Sněmovně také lídři hnutí ANO a ČSSD podepsali koaliční smlouvu. V minulých týdnech dokument podepsali i poslanci obou subjektů zastoupených v menšinovém kabinetu. Babiš novinářům po podpisu koaliční smlouvy řekl, že si přeje, aby vláda byla jeden tým. »Aby to fungovalo podstatně lépe než v minulé koaliční vládě,« připomněl kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve kterém za ANO plnil před svým loňským květnovým odvoláním Babiš roli ministra financí.

Jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by podat demisi, podobně jako první Babišův kabinet letos v lednu. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny, kterým je Radek Vondráček z ANO. Zástupci zbývajících šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně deklarovali, že budou hlasovat proti vládě.

Druhá Babišova vláda disponuje v dolní komoře 93 hlasy, pro získání důvěry proto počítá s podporou 15 poslanců KSČM.

