Francie prvním finalistou

Fotbalisté Francie se stali prvními finalisty mistrovství světa v Rusku. Výběr galského kohouta v semifinále porazil Belgii gólem Samuela Umtitiho z 51. minuty 1:0 a o zlato z MS si zahraje potřetí v historii. V nedělním finále v Moskvě Francouzi narazí na vítěze středečního druhého semifinále mezi Chorvatskem a Anglií.

Souboj dosud neporažených celků na turnaji rozhodl v Petrohradu roh, po němž se hlavou prosadil obránce Umtiti. Francie připravila Belgičanům první porážku po 24 zápasech.

»Rudí ďáblové«, kteří jako jediní vyhráli v základní hrací době všech pět předchozích zápasů na šampionátu včetně čtvrtfinále s Brazílií, na premiérové finále nedosáhli a v sobotu si s poraženým týmem z druhého semifinále zahrají o bronz. Budou usilovat o první cenný kov z MS v historii.

Francie bude ve finále hrát o druhé zlato z mistrovství světa po triumfu v roce 1998 na domácí půdě. O osm let později tým galského kohouta v souboji o vítěznou trofej podlehl Itálii.

Do prvního semifinále v Rusku lépe vstoupili Belgičané a po čtvrthodině se do šance dostával Hazard, který místo přihrávky zvolil střelu z úhlu a těsně minul. Ve 22. minutě se z otočky protlačil k ráně k tyči Alderweireld a Francii zachránil skvělým zákrokem brankář Lloris.

Pět minut před přestávkou měl největší šanci první půle výběr galského kohouta. Mbappé vysunul Pavarda, který šel z úhlu sám na branku, ale belgický gólman Courtois střelu dokázal vyrazit na roh. Už devátý z posledních 12 semifinálových zápasů na MS skončil po první půli 0:0.

Francie si stejně jako při čtvrtfinále s Uruguayí pomohla k vedení standardkou. Na Griezmannův roh si v 51. minutě naběhl stoper Umtiti, přetlačil Fellainiho a hlavou otevřel skóre. Stoper Barcelony si připsal třetí reprezentační trefu.

Na šampionátu v Rusku padlo ze standardních situací už 69 branek, což je téměř 44 procent všech gólů. Čtyři z posledních šesti francouzských branek v semifinále MS dali obránci.

Po Mbappého patičce mohl záhy přidat pojistku Giroud, ale jeho střelu zablokoval Dembélé. Toho po hodině hry vystřídal Mertens a po jeho centrech měli šance De Bruyne s Fellainim, ani jeden však Llorise neohrozil.

Belgičané se tlačili za vyrovnáním, ale francouzský gólman si poradil i s Witselovou střelou. Na druhé straně pak nedal pojistku Tolisso a páté z posledních devíti semifinále na MS skončilo 1:0.

Didier Deschamps (trenér Francie): »Je to něco úchvatného. Dnes jsme si to museli tvrdě odmakat proti skvělému a velmi talentovanému týmu, který Belgie má. Museli jsme především hodně bránit. Jedna gólová situace to posunula v náš prospěch a nečekaně rozhodl obránce. Mohli jsme v závěru více vytěžit z brejkových situací, ale klobouk dolů před hráči. Takticky to zvládli, jak jsem chtěl. Jsme spolu už 49 dní v kuse, je za tím spousta společné práci i těžkých chvil. A teď jsme ve finále. Stále jsme nestrávili předloňskou porážku ve finále mistrovství Evropy, pořád to v nás je, takže tentokrát už nechceme odcházet s prázdnou. Zítra si v klidu počkáme na to, kdo bude naším soupeřem.«

Roberto Martínez (trenér Belgie): »Moc jsme chtěli do finále, hráči ukázali velkého ducha, ale bohužel výsledek se nedostavil. Zápas byl velmi vyrovnaný a opatrný, rozhodly ho finální míče a trochu více štěstí na straně Francie v prostoru před brankou. Nemohl jsem po hráčích chtít víc, než předvedli. Nechali na hřišti duši a do poslední chvíle se tlačili za tím, aby se vrátili do utkání. Semifinále prostě rozhodují detaily. Může být jen jeden vítěz a jeden poražený. Jsme zklamaní, ale musíme to hodit za hlavu a těšit se na další zápas. Hráči si zaslouží, aby turnaj zakončili vítězně.«

Francie - Belgie 1:0 (0:0)

Branka: 51. Umtiti. Rozhodčí: Cunha - Taran, Espinosa (všichni Ur.) - Irrati (video, It.). ŽK: Kanté, Mbappé - E. Hazard, Alderweireld, Vertonghen. Diváci: 64.286.

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi (86. Tolisso) - Giroud (85. N'Zonzi). Trenér: Deschamps.

Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli (90. Batshuayi), Witsel, Dembélé (60. Mertens), Fellaini (80. Carrasco) - De Bruyne, E. Hazard - Lukaku. Trenér: Martínez.

(čtk)