Egyptský útočník Mahmúd Hasan přezývaný Trézéguet s největší pravděpodobností posílí fotbalou Slavii. FOTO - archiv

Rodí se nejdražší fotbalový přestup v Česku

Egypťan Trézéguet na cestě do SK Slavia Praha

Podle tureckých médií vyhrála pražská Slavia přetahovanou o egyptského fotbalového reprezentanta Mahmúda Hasana, který hraje pod přezdívkou Trézéguet. Televize Aspor a server Kralspor informují o tom, že Hasan odjel na zdravotní prohlídku do Prahy, kde podepíše smlouvu na čtyři roky a Slavia za něj zaplatí Kasimpase 5,9 milionu eur. To by byl nejdražší přestup v historii české ligy.

Ani jeden z klubů dohodu zatím oficiálně nepotvrdil. Server futbalarena.com však cituje viceprezidenta Kasimpasy Hasana Hilmiho Öksüze, podle něhož »Slavia v dopise potvrdila, že zaplatí 5 milionů eur, a hráč odjel na zdravotní prohlídku«.

O třiadvacetiletého Hasana v poslední době silně usiloval přední turecký klub Galatasaray Istanbul. Účastník mistrovství světa v Rusku se ale nakonec údajně rozhodl pro Slavii.

Odchovanec káhirského celku Al Ahlí zamířil v roce 2015 do Anderlechtu Brusel nejprve na hostování a následně na přestup. V Belgii si zahrál i na hostování v Mouscronu. V uplynulé sezoně hostoval v Kasimpase, kde v 29 zápasech nastřílel 14 branek. Turecký celek s ním byl natolik spokojený, že uplatnil opci ve výši dva miliony eur.

Z Hasana se stala i důležitá postava egyptské reprezentace, za kterou odehrál 29 zápasů a dal dva góly. V základní sestavě nastoupil i ve všech třech zápasech na mistrovství světa.

(red)