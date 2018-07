Rodičovská na pokračování

Má (nevlastní) sestra je těhotná. Podruhé. Tak nějak se stalo, že necelý rok od prvního těhotenství otěhotněla znovu. Nebylo to úplně plánované, respektive vůbec. Ale miminko č. 2 je na cestě.

Každá máma jistě ví, jak moc je náročné starat se o roční batole. Dokud dítko leží, maximálně někam popoleze, je to vcelku pohoda. Jakmile začne chodit, je to neřízená střela. Máma kolikrát nesmí ani mrknout, aby dítko někam v nestřeženém okamžiku nevlezlo, nespadlo, něco neshodilo… A ta spotřeba! Jídlo, plenky, umělé mléko, oblečení, pračka jede nonstop, hadr na podlahu a na vše opatlané okolo také. A do toho bříško – únava, kontroly, léky, nebo rovnou druhé miminko – celý kolotoč krát dvě plus veškeré vybavení krát dvě.

Proto jedině schvaluji návrh na novelu zákona, která by rodičům umožnila v takových případech při přivedení druhého potomka na svět doplatit rodičovský příspěvek na prvního. Mnozí z těchto mladých rodin při takové události musejí upravit své bydlení, aby se tam dvě miminka v pohodě vešla. A přikoupit nábytek a vybavení pro druhé mimi, když první ještě většinu používá. A to pak výdaje naskakují po desetitisících. Vezmete-li v potaz v lepším případě průměrný plat otce a k tomu rodičovský příspěvek do sedmi tisíc měsíčně, není to moc na vyskakování…

Loni bylo takových případů téměř devět tisíc. Nemyslím si, že by v následujících letech toto číslo stoupalo. Porodnost spíše klesá. Když jsem se o tom bavila se známými, namítli, že toho ale jistě budou zneužívat matky, které mají jedno dítě za druhým jen kvůli dávkám. To asi ano. Možná by nebylo od věci navázat doplatek této dávky na práci – minulou zaměstnanost matky (pracovala, případně někde na ni stále čeká místo), nebo otce (pracuje).

Jistě, najdou se případy, že otěhotní dívka před nástupem do práce, s otcem – mladým invalidou. A kolik takových případů skutečně oprávněně je? Na zneužívání dávek určených svou podstatou pro dítě by navíc mohl dohlížet například sociální úřad.

Možná budu nařčena z nelidskosti, ale když musíme dodávat potvrzení o zaměstnání ke kdejakému dokladu či půjčce, proč ne k dávce od státu? Je to svým způsobem vracení poctivě odpracovaných a odvedených peněz. A to je spravedlivé.

Helena KOČOVÁ