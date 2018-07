Křivé zrcadlo

Komunisté se prý chtějí obohatit tím, že se tlačí do státních firem. Tak jsem to slyšel i z úst prominentních členů ODS. A právě to mě zaujalo. Opravdu jde o obohacení? Již mnohokrát bylo vysvětleno, že kontrolovat předpokládá mít informace. Jinak kontrola není k ničemu, a jestliže se Babišova vláda zavázala splnit sedm bodů, které umožní její vznik, pak je logické, že by v dozorčích radách měl být zástupce komunistů nebo někdo, k němuž komunisté mají důvěru. Na tom není nic nepochopitelného. Naopak je nepochopitelné, když křičí právě ODS. To opravdu myslí, že si lidé nepamatují, jak právě ona za vlády Petra Nečase kupčila s členstvími v radách a představenstvech? Nebýt toho, nebyly by církevní restituce a zákony, které směřovaly k přilepšení bohatých a naopak snižovaly úroveň těch pod hranicí průměru.

Křik z lavic občanských demokratů postrádá sebereflexi. To ovšem u této skupiny lidí je běžné.

Beru ovšem křik i za přiznání, že právě ODS do vedení státních podniků v minulosti, kdy měla ty možnosti, prosazovala »své koně«, aby nejen kontrolovala, jak se co děje, ale aby si jmenovaní přilepšili ke svým ekonomickým aktivitám. Tak tomu bylo při odchodu tří revoltujících poslanců, kteří měli dostat místa právě v dozorčích radách. Podotýkám placená místa! Srovnatelná s jejich poslaneckými platy. Tento systém ovšem umožnil i »zlaté padáky«, které dostávají neúspěšní manažeři při svém ochodu z funkcí. Od roku 1990 jich byl už bezpočet a nedivil bych se, kdyby se ovšem někdo odvážil takový průzkum udělat, že by se ukázalo, že většina z nich byla a je dones »pupeční šňůrou« spojenou právě s občanskými demokraty.

Obvinění, že komunistům jde jen o další funkce, je účelové. Vychází z vlastního chování, tedy z toho, jak sami by se občanští demokraté chovali, kdyby měli podobnou příležitost. Bylo by proto záhodno, kdyby se podívali do zrcadla, ale chápu, že od nich nic takového chtít nemůžeme. Jen kdyby náhodou to zrcadlo bylo křivé a jako v bludišti na Petříně zmenšilo nohy o nemálo centimetrů. Pak by se ovšem dokázalo i to, že lež má krátké nohy.

Otakar ZMÍTKO