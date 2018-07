Zázrak. Zajatci jeskyně venku

Ze zatopené jeskyně v Thajsku se už záchranářům podařilo vysvobodit všech 12 chlapců i jejich fotbalového trenéra, kteří tam uvázli před 18 dny. Informovala o tom včera agentura Reuters s odvoláním na elitní jednotku thajského vojenského námořnictva.

Čtyři mladí sportovci byli zachráněni v neděli, další čtveřice byla z jeskynního komplexu evakuována v pondělí a poslední pětici dostal tým potápěčů ven včera.

Během včerejší třetí a patrně poslední etapy operace podle plánu jeskyni opustila také trojice vojenských potápěčů ze zvláštních jednotek a lékař, kteří o chlapce v podzemí od jejich nalezení pečovali.

Sportovci ve věku mezi 11-16 roky s 25letým trenérem zůstali v jeskyni uvězněni 23. června. V podzemí je uzavřela stoupající voda, kvůli které ustupovali stále hlouběji do jeskyně. Záchranáři fotbalisty nakonec objevili 2. července na vyvýšené plošině čtyři kilometry od ústí jeskyně. Od té doby je zásobovali potravinami a připravovali evakuaci. Strašili však, že to může trvat až čtyři měsíce, než se záchrana podaří.

Celá operace byla skutečně velmi náročná. Po odčerpání velkého množství vody z jeskyně byly některé úseky cesty ven schůdné pěšky, část trasy musely ale děti zvládnout pod vodou a musely proplout velmi úzkými tunely. Někteří z hochů přitom neumějí plavat.

Osmnáctidenní drama sledovala napjatě média po celém světě. Chlapci, kteří vyšli na denní světlo v minulých dvou dnech, byli hladoví, ale nemají žádné vážné zdravotní problémy. Zatím zůstávají hospitalizováni a podstupují lékařská vyšetření.

Thajský premiér Prajutch Čan-Oča včera potvrdil, že chlapci dostali léky proti úzkosti, než je potápěči vyprostili z jeskyně.

Pochvala i kritika

Pochvalné i odsuzující reakce směřují na adresu trenéra mladých fotbalistů. Pětadvacetiletý kouč je oceňován, že dokázal chlapce udržet v temné jeskyni v překvapivě dobrém psychickém stavu. Jiní ho ale kritizují za to, že hochy na průzkum pravidelně zaplavované jeskyně v monzunovém období vůbec vzal (jakkoli o to byl požádán rodiči dětí), napsal server BBC.

Pětadvacetiletý trenér se narodil v Barmě a údajně v dětství ztratil oba rodiče. V současné době žije v Thajsku nedaleko barmské hranice. Z rodiny mu zůstala jen babička, kterou jezdí do Barmy navštěvovat.

Po příchodu do Thajska se nejprve stal na několik let buddhistickým mnichem, než se rozhodl ucházet se o práci fotbalového trenéra. Denně prý dál navštěvuje buddhistický chrám. Podle ČTK učil chlapce uvězněné od 23. června v jeskyni buddhistické meditační techniky. Podle médií byl trenér ze skupiny nejslabší, když ji záchranáři našli, protože odmítal jídlo, které si tým s sebou do jeskyně přinesl, a místo toho ho rozděloval chlapcům...

(rom)