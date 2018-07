FOTO - ČT

Prezident Miloš Zeman podpořil novou Babišovu vládu

Prezident Miloš Zeman před Sněmovnou podpořil před hlasováním o důvěře druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyjádřil naději, že poslanci menšinovému kabinetu ANO a ČSSD důvěru vysloví. Bude to podle něj vláda všech občanů.

Prezident blahopřál předsedům ANO, ČSSD a KSČM, že se jim podařilo ukončit dlouhá vyjednávání. Jako rozený optimista vyjádřil naději, že Sněmovna dá vládě důvěru. Poslanci TOP 09 odešli před projevem Miloše Zemana ze sněmovního sálu. Lidovci na schůzi zase donesli protikomunistický transparent kvůli tomu, že menšinový kabinet hodlali podpořit poslanci KSČM.

Prezident Zeman v projevu vyzdvihl, že programové prohlášení vlády obsahuje dlouhodobý investiční program. Subjektivně by dal na první místo opravu kulturních památek, objektivně však podle něj ČR potřebuje především investice do infrastruktury a energetiky. Označil za chybu, že plány v oblasti infrastruktury jsou určitější, zatímco v oblasti energetiky to tak vždy není. »Objektivně z hlediska ČR vidím největší část, jakousi páteř investičních programů, ve dvou oblastech. V oblasti infrastruktury a v oblasti energetiky. A když si přečtu vládní programové prohlášení, v oblasti infrastruktury je poněkud určitější než v energetické oblasti, což pokládám za chybu,« uvedl.

Vyslovil se opět pro stavbu vodního kanálu Dunaj – Odra - Labe. Věří v její zahájení ještě během tohoto volebního období. »Tento projekt podporoval již Karel IV., František Josef I. ho vtělil do vodocestného zákona z roku 1901 a Jan Antonín Baťa ho v knize Budujeme stát pro 40 milionů lidí označil za jeden ze tří nejdůležitějších projektů jeho života. Jsem rád, že tato stavba, projektovaná na 15 let, se snad konečně zrealizuje, a dožiji se jejího zahájení,« konstatoval prezident.

Zemanovi se nelíbí deficitní rozpočet

Miloš Zeman také kritizoval »zmatenou a nekoncepční práci« v energetice. ČR podle něj stále neví, jestli se budou dostavovat jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a kdo dostavbu zaplatí, zda ČEZ, což označil za dobrou myšlenku. Vyslovil se proti snaze EU na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Doufá, že česká diplomacie v této oblasti uspěje a snahu zastaví.

Sdělil, že se dohodl s premiérem Babišem a ředitelem ČEZ Danielem Benešem, že ČEZ dá zadarmo úřadu vlády k dispozici právnický tým, který bude hledat způsoby řešení problému s podporou obnovitelných zdrojů energií. Stát podle jeho slov vyhazuje ročně na podporu obnovitelných zdrojů energie 48 mld. Kč, což je podle něj chyba minulých vlád, minulých parlamentů a tehdejšího »zeleného šílenství«.

Zemanovi se nelíbí deficitní rozpočet. Je pro deficit v době krize, nikoli v době růstu. Vidí »obrovské zdroje« v šetření a v boji proti plýtvání. Vyzval k nezvyšování počtu úředníků a jejich mezd.

K závěru projevu řekl, proč hovoří o »naší« vládě. Pokud Sněmovna vysloví důvěru vládě, bude to podle jeho slov naše vláda, vláda všech občanů našeho státu, a to bez ohledu na to, z jakých parlamentních subjektů je složena.

Filip: Věřím v dosažení dalších řešení, která nabídneme

Místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip prezidentovi za jeho slova poděkoval. »Byla velmi racionální a směřovala přesně k úkolům, které ČR čekají. Nešlo o výčet plusů a mínusů programového prohlášení, ale podle mě o přesnou specifikaci toho, proč KSČM je politickou stranou, která se rozhodla, že vládu podpoří při jejím vzniku a bude ji tolerovat,« uvedl před novináři Filip.

Byl rád, že prezidentova kritika směrovala do oblasti, se kterou KSČM trvale přichází, a týká se investic. »I my vidíme potřebu mnohem vyššího zapojení záruk bezpečnosti, tzn. pokud se nám podařilo v sedmi prioritách prosadit zvýšení veřejného sektoru v oblasti vodních zdrojů a správcovských organizací vody, nejsme spokojeni, že stejný postup není např. u energetické bezpečnosti, kde i pan prezident hovořil o tom, že je třeba se vypořádat se solárními barony. Já jsem na to upozorňoval několikrát, a je to předmětem našeho trvalého zájmu,« podotkl Filip. Je přesvědčen o tom, že Babišova vláda ANO a ČSSD po získání důvěry bude přistupovat i na další řešení, která má KSČM připravená, nejsou součástí programového prohlášení, a mohou být dosažena v průběhu dalších tří let fungování kabinetu.

Proti vládě ANO, ČSSD s podporou KSČM protestovaly před Sněmovnou možná až dvě desítky lidí.

(ku, jad)