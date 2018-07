Druhá Babišova vláda získala důvěru

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD získal důvěru poslanců v Poslanecké sněmovně. PRO bylo 105 poslanců, PROTI 91. Pro současný kabinet si Babiš vyjednal podporu komunistů, kteří se zavázali, že ho budou tolerovat. O důvěře se ve Sněmovně jednalo od středečního rána.

Vládu přišel před poslance podpořit prezident republiky Miloš Zeman. Po jeho vystoupení se k řečnickému pultíku postavil premiér Andrej Babiš a v hodinu a 40 minut trvajícím vystoupení přiblížil poslancům program nové vlády, který označil za »velice dobrý«. Vyjmenoval šest hlavních priorit kabinetu – důchodovou reformu, digitální Česko, boj za české zájmy v Evropské unii a ve světě, sestavení strategického investičního programu, reformu státu a posílení bezpečnosti. Slíbil investice i růst například důchodů, platů učitelů a obranných výdajů, a naopak snižování státního dluhu. »Jsem přesvědčen, že nová menšinová vláda udělá maximum pro lidi,« zdůraznil premiér.

Mluvil také o potravinové soběstačnosti, zdravotnictví, školství, lepším výběru daní, plánovaném poklesu některých daní a o energetice, v níž podpořil jadernou energetiku. Poměrně obšírně se věnoval rovněž hospodaření státu. Vláda by podle něj chtěla směřovat k vyrovnanému rozpočtu, ale deficit je minimální. »Je třeba vnímat minulé dluhy v investicích,« zdůraznil premiér, jenž slíbil třeba výstavbu nebo modernizaci 210 kilometrů dálnic do roku 2021.

Předseda sociálních demokratů ČSSD Jan Hamáček slíbil, že ČSSD dohlédne na to, aby byly naplněny levicové prvky jejího programu. »Budeme pracovat pro všechny občany nehledě na jejich majetek a postavení. Jde o to, aby se nám všem v naší zemi dobře žilo,« uvedl.

Každý má právo podílet se na správě státu

Vláda si od opozice vyslechla nejen kritiku svého programového prohlášení, pravice jí vytýkala především to, že se opírá o podporu komunistů. Proti tomu se ohradil předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Odvolával se přitom na Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod, podle nichž je český politický systém založený na volné soutěži politických stran a občané mají přístup za rovných podmínek k voleným i jiným funkcím. »Jestliže v parlamentních volbách do Sněmovny vstoupilo devět politických stran, tak všech devět politických stran má právo jednat o jakémkoli vytvoření politického režimu tohoto státu,« uvedl. Zdůraznil, že každý má právo podílet se na správě státu a KSČM nikomu nedovolí, aby jí bránil toto právo uplatňovat. »Jsme suverénní politická strana, která se stala trvalou součástí české politické scény, jsme na to hrdí, protože za námi nejsou korupční skandály, za námi nejsou žádní kostlivci ve skříních z doby privatizace,« uvedl Filip. Komunisté podle něj budou vládu podporovat proto, že slibuje změnu, která je pro český stát potřebná. »Tato vláda svým programovým prohlášením dělá alespoň krok ke změně, který je tady nanejvýš potřebný a který si vynutili voliči ve volbách v loňském roce,« uvedl. Vláda podle něj mj. dává záruku dalšího ekonomického růstu ČR, dalšího růstu spotřeby domácností a dává také možnosti, aby český export byl dál trvalým motorem české ekonomiky.

Je třeba ctít parlamentní demokracii

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik uvedl, že rozhodnutí komunistů o podpoře a toleranci vlády ANO a ČSSD bylo pro stranu jedno z nejtěžších za 28 let. »Myslíme si, že je třeba ctít parlamentní demokracii a hájit ji před těmi, co si myslí, že je nedemokratické všechno, co není po jejich. Myslíme si, že mandáty, které jsme obdrželi od voličů, jsou naprosto stejné. I Komunistická strana Čech a Moravy se má chopit příležitosti,« řekl. Zdůraznil, že KSČM nejde o moc, v takovém případě by si podle něj řekla o vládní posty.

Trapná fraška zhrzených

Miroslav Grebeníček (KSČM) uvedl, že při svém rozhodování považuje za prvořadou a zcela zásadní odpověď na otázku, co může přinést tato vláda občanům a státu, bude-li plnit předložený program, a co by mohly přinést jiné alternativy. »S tímto vědomím musím posuzovat okolnosti vzniku nové vlády, a to při všech kritických výhradách, které k ní, jejím jednotlivým členům a jejímu programu mám,« řekl. Podle programového prohlášení by hospodaření a vládnutí mělo občanům a státu prospět, dodal. Země se podle něj dostala do situace, kdy buď vznikne vláda vítěze voleb s důvěrou, podporovaná či tolerovaná jinými subjekty, nebo se republika posune ke krizi a postupně i k předčasným volbám. »Jsem přesvědčen o tom, že jiná vládní sestava, příp. předčasné volby by měly smysl jen tehdy, pokud by bylo možné sestavit vládní koalici, která nabídne lepší, občanům příznivější vládní program, než tato vláda. V tuto chvíli však žádnou takovou alternativu nevidím,« zdůvodnil Grebeníček svůj postoj k novému kabinetu. Nynější »ataky papalášů« pravicových stran proti Babišovi jsou podle něj »zhrzeným pláčem nad vlastním rozlitým mlékem«. »Křik a strašení levicovou vládou je jen trapnou fraškou zhrzených,« uvedl Grebeníček.

Fiala: Vláda představuje politické nebezpečí

Podle předsedy ODS Petra Fialy Babišova vláda představuje politické nebezpečí a politickou neznámou. »Bude to vláda permanentního a bezprecedentního střetu zájmů,« zdůraznil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Soudí, že KSČM bude mít na vládu větší vliv než »jednorázově použitá sociální demokracie«. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek varoval před plíživou normalizací či státním převratem a hovořil o nerespektování pravidel hry.

Kabinet nepodpořilo ani hnutí SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury jde o »nesourodý vládní slepenec« se špatnou probruselskou, sociální, hospodářskou a bezpečností politikou. Navzdory tomu ale SPD prý nebude negovat vše, s čím vládní strany přijdou. »Nebudeme politikařit a dělat obstrukce,« řekl Okamura.

Vládu odmítli podpořit také zástupci hnutí STAN. Podle předsedy jeho klubu Jana Farského to je »vláda minulosti a vláda slepé uličky«.

Proti vládě se vyslovili také Piráti. Jejich předseda Ivan Bartoš uvedl, že mu mezi vládními prioritami chybí vzdělání. Vyzdvihoval jeho důležitost s tím, že současná společnost už není jen informační, ale vzdělanostní.

Zatrpklý Chovanec?

Včerejšího jednání se nezúčastnili dva poslanci vládní koalice - Jiří Mašek (ANO) a Milan Chovanec (ČSSD). Mašek je podle informací z klubu v Austrálii, pobyt si prý kupoval zhruba před rokem, kdy ještě ani nevěděl, že se stane poslancem. Chovanec se z jednání omluvil z osobních důvodů. V prohlášení uvedl, že kabinet nepodpoří kvůli svému poslaneckému slibu. »V něm jsem slíbil, že budu svůj mandát vykonávat 'podle svého nejlepšího vědomí a svědomí'. Svědomí je ryze individuální záležitosti a nelze jej podřídit kolektivnímu rozhodnutí,« napsal. I když spolupráci s ANO odhlasovali členové ČSSD ve stranickém referendu, Chovanec uvedl, že je v rozporu s jeho svědomím umožnit vznik vlády, kde bude ČSSD plnit roli »fíkového listu«. Bývalý ministr kritizuje také to, že ČSSD bude navzdory tzv. bohumínskému usnesení ve vládě podporované KSČM.

Hamáčka osobně zklamalo, že Chovanec nerespektoval výsledky vnitrostranického referenda ČSSD. Rozhodnutí členské základny by podle něj mělo být nadřazené všem orgánům a také osobním zájmům.

Prezident republiky Miloš Zeman přičítá Chovancovo rozhodnutí jeho zatrpklosti z prohry ve volbách. »Víte stranická disciplína musí bejt, neboť jak říkal Švejk, jinak bychom lezli po stromech jako opice,« citoval prezident Švejka Jaroslava Haška na dotaz novinářů, co kroku Chovance říká. Později uvedl, že je možné, že je zatrpklý.

Poslanci si večer odhlasovali, že budou moci jednat a hlasovat o žádosti vlády o vyslovení důvěry i po půlnoci.

(jad, ku)