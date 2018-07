Prezident měl pravdu

Diskuse kolem nejmenování pana Pocheho do čela ministerstva zahraničí nepolevují. Omílá se stále jedno: »Prezident překračuje své pravomoci, používá lživé argumenty. A jen proto, že Poche volil Drahoše, ho nejmenuje. Jde o sprostou mstu.«

Zda Miloš Zeman jako jeden z důvodů nejmenování Pocheho ministrem měl i to, že ho Poche nevolil, nevím. Vím však o hlavním argumentu prezidenta. Tím je jeho vztah k migrantům a kritika naší vlády, že migranty tak, jak si představuje Unie, odmítá. Poche se brání tím, že nehlasoval pro sankce na země, a tedy i na nás, které plán EU na přerozdělování migrantů odmítly. Může být, ale má to háček. Na jednom serveru v době probíhající krize napsal: »Vnímám složitost kompetenční debaty, samostatnosti azylové politiky každé unijní země, nicméně počet 525 osob považuji za symbolické gesto, kterému by se Česká republika neměla vyhýbat.« Nejde o smyšlené číslo, ale o počet, s nímž EU uvažovala pro nás.

Nemohu za to, ale ocitovaný názor pro mne je stejně málo přijatelný, jako přímé hlasování v plénu Evropského parlamentu. Prezident Zeman s ohledem na to měl pravdu, když se postavil proti jmenování člověka, jenž je více proevropskounijní než pročeský.

Jaroslav KOJZAR