Krásný podvečer

Příjemné pozdní odpoledne jsem strávil minulý týden v jedné útulné pražské domácnosti, když jsem natáčel zajímavý rozhovor se spisovatelkou Gitou Dudovou. Tato mimořádně odvážná žena, která se nezalekla žádného dobrodružství, strávila počátkem 60. let čtyři a půl roku na Kubě. Její manžel tam byl tehdy prvním delegátem československého lehkého průmyslu.

Její nadmíru zajímavé vyprávění, ze kterého jsem připravil rozhovor, je plné dobrodružných příběhů, které tehdy paní Gitě psal sám život na rozbouřeném Ostrově svobody.

»Začátkem 60. let měli mafiáni na Kubě ještě stále eldorádo, vždyť bylo těsně po revoluci. Neustále organizovali a kontrolovali luxus. Herny, kabarety, lehké děvy, drogy. Pro kulku nešli daleko. Naštěstí s jejich ‚pořádky‘ Fidel zanedlouho zatočil,« popisovala tehdejší situaci v Havaně Gita Dudová a svěřila se i s tím, že ráda navštěvovala mystický hotel Nacional de Cuba. Ten jsem měl v oblibě i já, i když jsem na Kubě žil v úplně jiné době a poněkud odlišné atmosféře.

Spisovatelka Dudová mimo jiné dále uvedla, že právě tento hotel »proslavila« největší sešlost mafiánů všech dob, která se konala v roce 1946. Padlo na ní rozhodnutí nejenom o vybudování amerického Las Vegas, ale i o tom, že na západním pobřeží Kuby mělo vzniknout podobné impérium hazardu.

»Od Jaimanitas, kousek za Havanou, až po Varadero plánovala v roce 1957 finanční skupina mafiána Lanskeho výstavbu řetězce doupat neřesti, heren, narkotik a prostituce. To ještě věřili v politické zaštítění zkorumpovaným prezidentem Batistou a jeho americkou klikou. Castrovy rebely v horách tehdy nebrali vážně,« objasnila s úsměvem spisovatelka.

Bylo to zajímavé odpoledne, které se protáhlo až do podvečera, kdy jsme pili mojito a povídali si o tom, jaké to je, když člověk žije tam, kde lidé neprahnou po mamonu peněz a moci tak silně, jak je to běžné v konzumních typech společnosti. A kde outsideři, ze kterých měl Batista a mafiáni zpočátku legraci, nakonec zatnuli tipec mafiánům a udělali něco dobrého pro prosté, obyčejné lidi. Paní Gito, díky za krásný podvečer!

Radovan RYBÁK