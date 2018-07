FOTO - Pixabay

Izrael zastavil člun s pravdou

Izraelské okupační námořnictvo v úterý na moři zastavilo palestinský člun, který vyplul z přístavu v Gaze a mířil na Kypr. Na palubě vezl devět lidí, mezi nimiž byli čtyři zranění z nedávné agrese Izraele u hranice Pásma Gazy.

Izrael vůči pásmu uplatňuje dlouhodobě blokádu, která se týká i pobřežních vod. Smyslem plavby bylo právě na blokádu a podmínky na okupovaných územích poukázat.

Izraelci blokádu navíc v pondělí ještě zpřísnili kvůli údajným pokračujícím žhářským útokům přes hranici a cynicky zúžili životně nutnou zónu pro palestinské rybáře z devíti na šest námořních mil (ze 16 na 11 kilometrů)...

Organizátoři plavby na tiskové konferenci v Gaze po zadržení plavidla podle ČTK sdělili, že izraelští vojáci zatkli všechny pasažéry i kapitána.

Izraelská armáda oznámila, že loď bude po prohledání eskortována na izraelskou námořní základu v Ašdodu. K lodi byli dopraveni zdravotníci s pověřením poskytnout ošetření těm Palestincům, kteří to budou potřebovat. Kromě čtyř zraněných loď vezla také studenty.

Jeden z koordinátorů protestů Ráid abú Dajr řekl, že pasažéři »byli lidé, kteří (kvůli blokádě) nemohou cestovat, aby se dostali k lékařské péči nebo aby ukončili svá studia«.

Podobný pokus jako nyní učinili Palestinci už koncem května, kdy na moře z Gazy vyslali flotilu. Plavidla se musela vrátit, když Izraelci jedno z nich zajali dřív, než vyplulo z devítimílové zóny...

Izrael uplatňuje samozvanou blokádu pásma od roku 2007, kdy se vlády nad tímto palestinským územím po demokratických volbách ujalo Izraeli nepřátelské hnutí Hamás. Palestinci od března pořádají protesty pod názvem Velký pochod návratu s poukazem na ztracené domovy jejich předků v dnešním Izraeli. Izraelští vojáci při protestech zabili přes 130 Palestinců, vláda jejich zásah neobhajitelně obhajuje tvrzením, že armáda musí bránit hranici, resp. zeď apartheidu, který nejen na hranici z vlastní libovůle agresivní izraelský režim postavil.

Jednou z forem poněkud zoufalých protestů je přehazování draků s hořlavinami přes zeď, což Izrael absurdně kvalifikuje jako žhářství. V pondělí kvůli tomu vláda nechala zavřít Kerem Šalom, jediný hraniční přechod určený pro dopravu zboží do Pásma. Hamás to právem označil za zločin proti lidskosti, pro obyčejné občany pásma to znamená nové ztížení jejich životních podmínek!

Zatlouká, zatlouká a zatlouká

Mezitím v úterý policie čtyři hodiny vyslýchala kontroverzního izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze zjevného ovlivňování médií. Šlo o jednu ze tří kauz, v níž je Netanjahu vyšetřován, ve dvou už policie doporučila zahájit stíhání! O tom ale nakonec bude rozhodovat až generální prokurátor. Netanjahu pochybení pochopitelně popírá a po úterním výslechu podle deníku Haarec řekl, že mu nebylo předloženo nic nového.

Jde o případ, který se týká telekomunikační firmy Bezeq, pod niž spadá zpravodajský server Walla. Policie Netanjahua vyslýchá kvůli podezření, že si za výhodné regulační opatření, z něhož mělo prospěch vedení Bezequ, zajistil příznivé zpravodajství Wally. Výhody mohl poskytnout coby šéf ministerstva spojů, jež do loňska řídil.

V kauze Bezeq byli zadrženi dva bývalí Netanjahuovi blízcí spolupracovníci, kteří se rozhodli svědčit. Jde o Nira Hefece a Šloma Filbera, kteří poskytli policistům nový materiál. V úterý měl být vyslechnut i bývalý akcionář ve firmě Bezeq Šaul Elovič, který z poskytnutých výhod těžil. Podle izraelské televize mu příznivá regulační opatření mohla vynést až stovky milionů šekelů (miliardy Kč)...

Netanjahu byl vyšetřován v dalších dvou korupčních kauzách, v nichž jde rovněž o ovlivňování médií a dále o přijímání cenných darů od podnikatelů. V těchto případech policie doporučila Netanjahua obžalovat z korupce, podvodu a zneužití důvěry.

Problémy s policií mají oba manželé Netanjahuovi. Premiérovu ženu Saru čeká soud kvůli obvinění z finančního podvodu při řízení provozu premiérovy rezidence. Proces měl začít 19. července, ale tento týden »překvapivě« manželka premiéra uspěla s požadavkem o odročení. Soud zahájení procesu odsunul na říjen...

(rj)