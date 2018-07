Pravda k nové české vládě

Skutečnost, že téměř 30 let od tzv. sametové revoluce (de facto ale spíš majetkového převratu) bude česká vláda záviset na komunistech, se ještě před několika lety zdála být podobně reálná jako to, že českým premiérem se stane původem Slovák.

»Nyní platí jedno i druhé,« napsal ve středu bývalý komunistický slovenský list Pravda o vzniku menšinové vlády ANO a ČSSD premiéra a bratislavského rodáka Andreje Babiše, která se v Poslanecké sněmovně bude opírat o podporu KSČM. Podle deníku vstupem do této koalice ČSSD páchá sebevraždu.

»Pokud by šéfovi ANO šlo skutečně o blaho země a nejen o blaho vlastní, neucházel by se o křeslo v exekutivě a umožnil by vznik normální koalice. Takto bude nad vládou stále viset stín pochybností a její důvěryhodnost bude zpochybňována,« napsal list o kabinetu v čele s trestně stíhaným Babišem.

Podle listu, ačkoli stabilita nové vlády je sice od počátku sporná, je zřejmé, kdo by z případného souboje vyšel oslaben a kdo by si moc upevnil. »ANO v čele s Babišem se naučilo přisvojovat si úspěchy vlády a prezentovat je jako vlastní, přičemž selhání házelo na partnery,« uvedl list. Dodal, že není nejmenšího důvodu, aby hnutí ANO ve zmiňované taktice nepokračovalo.

Nejhorší osud proto předpovídá podle ČTK Pravda české sociální demokracii. »Rozhádaná a vnitřně oslabená strana opětovným vstupem do koalice s ANO páchá sebevraždu v přímém přenosu. Dříve či později se totiž ukáže, že ČSSD převzala roli 'užitečného idiota', jenž pomohl získat moc Babišovi, který se ale odvděčí tím, že ji bude tlačit k nepřijatelným ústupkům, což straně nakonec zlomí vaz,« napsal sebejistý deník.

Podle Pravdy oslovují KSČM, ČSSD i ANO podobný typ voličů a v zájmu Babiše je eliminovat KSČM i ČSSD. Dodal, že to by mohlo ČSSD, která v loňských volbách do Sněmovny zaznamenala výrazný propad, zcela vymazat z politické mapy ČR...

