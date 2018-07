FOTO - Pixabay

Na 91letého migranta zaútočili v L. A. cihlou

Americká policie vyšetřuje násilný útok, jehož obětí se v Los Angeles stal 91letý přistěhovalec z Mexika. Podle svědků na něho zaútočila místní žena betonovou cihlou, načež se k útoku přidala skupina mladíků...

Stařec, který v USA navíc žije legálně, skončil v nemocnici s rozbitou lícní kostí a zlomenými žebry, napsal list The Washington Post.

Mexický důchodce Rodolfo Rodríguez podle svědků incidentu minulou středu na chodníku nechtěně strčil do mladé dívky, jejíž matka (evidentně republikánská Trumpova volička) se na něho vzápětí obořila. Udeřila jej cihlou a křičela, aby se (upraveno do lidštiny) »vrátil do své země«...

»Snažila jsem se mu pomoci, ale ta žena na mě křičela: 'Jestli sem přijdeš, praštím do tvého auta stejnou cihlou',« řekla washingtonskému deníku Misbel Borjasová, která celou událost vyfotila a zbitého starce natočila.

K útočnici se podle ní vzápětí přidala skupinka mladých mužů, kteří Rodrígueze nařkli, že se snažil dívku unést. Kopali do něj, když už ležel na zemi, a šlapali mu na hlavu... Případ nyní vyšetřuje losangeleská policie, která nezveřejnila žádné podrobnosti.

Podle statistik zveřejněných americkými médii vzrostl v loňském roce počet násilných činů spáchaných proti hispánské populaci v Kalifornii o více než 50 %. Kontroverzní prezident Donald Trump od svého loňského nástupu do funkce totiž razí ostře protipřistěhovaleckou politiku a mluví o tom, že by USA měly deportovat imigranty pobývající v zemi nelegálně bez rozhodnutí soudů.

Starosta v nesnázích

Zcela opačný názor zastává newyorský starosta Bill de Blasio, který prý se svou ochrankou porušil během návštěvy hranice u texaského města El Paso mexické i americké imigrační zákony. Podle agentury AP to tvrdí americká celní a pohraniční stráž v dopise zaslaném šéfovi newyorské policie Jamesi O'Neillovi, jehož sbor za ochranu starosty odpovídá. Úřad starosty obvinění odmítá a tvrdí, že vše bylo na základě povolení.

Demokrat de Blasio, který tvrdě kritizuje politiku a nacionalistické populistické móresy Trumpa, se u hranic s Mexikem sešel koncem června se zhruba 20 dalšími americkými starosty. Stalo se tak poté, co Trump pod tlakem dekretem zastavil spornou praxi odebírání dětí migrantům, kteří vstoupili do USA nelegálně.

De Blasio chtěl navštívit pohraniční středisko pro zadržování odebraných dětí, správa centra mu ale vstup zamítla. Starosta poté podle dopisu přešel do Mexika a následně opět do USA, aby se dostal na místo, ze kterého měl na dětské zařízení výhled.

Pohraničník, který si ho všiml, de Blasiovi a jeho lidem řekl, že nelegálně překročili hranici a aby na místě zůstali, protože budou následně dovedeni na oficiální přechod, kde podstoupí na základě amerických zákonů prohlídku. Starostovi lidé takový postup odmítli a odjeli zpět do Mexika, uvedla podle AP pohraniční stráž v dopise.

Honili termín

Americké úřady mezitím na poslední chvíli začaly vracet desítky malých dětí rodinám přistěhovalců zadržených po nelegálním překročení hranice do USA. Vláda Trumpa se tak pokouší stihnout úterní termín stanovený soudem pro navrácení dětí mladších pěti let jejich rodičům. Některé děti se ale s rodiči v termínu z různých důvodů i tak neshledají, uvedla agentura Reuters.

Více než 2000 dětí se ocitly v klecích detenčních zařízení odděleny od svých rodičů, když Trump v květnu zavedl politiku nulové tolerance vůči imigrantům přicházejícím do USA nelegálně. Když média zveřejnila záběry dětí umístěných v zamřížovaných celách, zvedla se v USA vlna kritiky vůči tomuto skandálnímu postupu. Trump uhnul a kalifornský soud pak po žalobě jedné z nevládních organizací stanovil termíny pro navrácení dětí rodinám. Zatímco všechny děti mladší pěti let měly být vráceny do úterka, u starších mají úřady čas do 26. července.

(rj)