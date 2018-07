Kalamitní dříví dál snižuje Lesům ČR zisk

Státnímu podniku Lesy ČR loni klesl čistý zisk o 26 procent na 3,08 miliardy korun z předloňských 4,16 mld. Kč. Představovalo to nejnižší zisk za posledních sedm let.

Výsledky podnik zveřejnil na svém webu ve výroční zprávě. Snížení zisku přičetl především poklesu tržeb za dříví o 722 milionů Kč a zvýšením tvorby rezerv o 206 mil. Kč. Podniku patří necelá polovina lesů v zemi.

Za vlastní výrobky a služby podnik loni utržil 10,16 mld. Kč, předloni to bylo 10,88 mld. Kč. Těžba dřeva loni klesla na 8,05 mil. kubíků z předloňských 8,1 mil. kubíků.

Snížení tržeb způsobil podle podniku propad cen dřeva, když byl trh zahlcen méně kvalitním dřívím z větrných a kůrovcových kalamit. Největší propad cen nastal na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí loňského roku, kdy průměrné zpeněžení dřeva kleslo o více než třetinu na 797 Kč/kubík. Podnik také od pololetí roku 2017 zastavil úmyslné těžby jehličnatých stromů, u nichž jsou výnosy nejvyšší.

Objem nahodilých těžeb Lesům ČR loni dále vzrostl o desetinu na 4,78 mil. kubíků a na celkové těžbě se podílel 59 %. Z toho na kůrovcové dříví připadl objem 2,6 mil. kubíků. Ještě v roce 2013 činil podíl nahodilých těžeb 25 %.

Vliv nízkých cen dřeva na ziskovost podniku pokračuje i letos. Kvůli kůrovci a jiným kalamitám je dřeva na trhu velký přebytek, dříví se prodává za méně peněz také kvůli jeho nižší kvalitě. Podnik i letos zastavil úmyslné těžby zdravého, tedy dražšího dřeva a soustřeďuje se na těžbu kalamit. Za letošní leden až duben klesl podniku hrubý zisk o 22 % na 1,5 mld. Kč z 1,92 mld. ve stejném období loni.

V závěru roku 2017 Lesy ČR odvedly do státního rozpočtu 3,05 mld. Kč. Byl to nejnižší odvod od roku 2013, kdy Lesy ČR začaly peníze do státního rozpočtu posílat. Za posledních pět let podnik do rozpočtu státu odvedl 29,37 mld. Kč.

V podniku pracuje více než 3500 zaměstnanců, většinu prací v lesích i prodej dřeva zadává soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Ivan CINKA