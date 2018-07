Ilustrační FOTO - Pixabay

Slovenské odbory sbírají podpisy pro zastropování odchodu do penze

Slovenská odborová organizace Kovo začala shromažďovat podpisy pod petici za vypsání referenda o zavedení horní hranice věku pro odchod lidí do starobního důchodu, která v současnosti stanovena není.

Informoval o tom šéf odborového svazu Kovo Emil Machyna. Slovensko od loňska posouvá věk odchodu do penze v závislosti na průměrném věku dožití. Opatření dříve prosadila nyní nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie, která letos v květnu navrhla zakotvit věkový strop pro odchod do penze do slovenské ústavy. Hlasování o tomto návrhu, který nemá podporu celé koalice, sněmovna odložila na podzim.

Odbory chtějí dosáhnout, aby horní věková hranice pro odchod do důchodu dosáhla 64 let a u žen ještě níže v závislosti na počtu vychovaných dětí. Pro letošní rok je důchodový věk na Slovensku stanoven až na výjimky na 62 let a 139 dnů, v příštím roce se posune o další více než dva měsíce.

Pro vypsání referenda na pětimilionovém Slovensku musejí odbory získat pod petici alespoň 350 000 podpisů. Pro platnost referenda je podle slovenské ústavy nutné, aby se jej zúčastnila více než polovina oprávněných voličů. Právě na této podmínce ztroskotala až na jednu výjimku, a to referendum o vstupu Slovenska do EU, všechna dosavadní lidová hlasování.

(ici)