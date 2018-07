Italský ministr vnitra a šéf Ligy Matteo Salvini (uprostřed). FOTO - wikimedia commons

Liga musí vrátit ukradené peníze

Italská vládní strana, protiimigrační Liga musí státu vrátit 49 milionů eur (1,28 miliardy Kč), které v letech 2008 až 2010 zpronevěřili zakladatel strany a její pokladník. Dokud tak neučiní, úřady by měly straně obstavit veškeré finance, rozhodl 3. července italský nejvyšší odvolací soud. O případu informoval deník La Repubblica.

Janovský soud loni v červenci odsoudil zakladatele někdejší separatistické Ligy severu, nynější protiimigrační Ligy, Umberta Bossiho ke dvěma a půl letům vězení za zpronevěru více než 56 milionů eur (přibližně 1,46 miliardy korun). Odsouzen byl i stranický pokladník Francesco Belsito. Oba obžalovaní podle soudu v letech 2008 a 2010 falšovali dokumenty potřebné k získání státních náhrad za volební výdaje. Peníze pak použili k osobnímu prospěchu.

Janovský soud loni na žádost prokurátorů straně zmrazil pět bankovních účtů a zablokoval Lize přístup k 1,5 milionu eur (39 milionů Kč). »Těch 50 milionů už nemáme, deník La Repubblica je hledá ve Švýcarsku, v Lucembursku... Zabývejte se skutečnými problémy a neztrácejte čas,« řekl nynější šéf Ligy a italský ministr vnitra Matteo Salvini minulý týden v rozhlase. »Ty peníze už nemáme, byly utraceny za posledních deset let,« dodal.

Skoro třetina voličů

Liga severu původně usilovala o odtržení Padánie, tedy oblasti v povodí řeky Pádu na severu Itálie, od zbytku Itálie. Salvini, který vedení převzal na konci roku 2013, vypustil z názvu slovo »sever« a volební úspěch strany založil na vyhrocené protiimigrační rétorice. V březnových volbách odevzdalo krajně pravicové Lize hlas sedmnáct procent voličů. A podle nejnovějšího průzkumu z minulého týdne by nyní Ligu volilo přes 29 procent voličů.

Jako odpůrce přílivu migrantů jen do Itálie Salvini žádá, aby se změnil způsob fungování námořních misí Evropské unie, které ve Středozemním moři zachraňují migranty směřující do Evropy. Lodě by podle něj měly zachráněné vozit i jinam než do Itálie. Pohrozil dokonce uzavřením italských přístavů pro lodě unijních misí Themis a Sophia. Salvini už dříve nařídil nepouštět do přístavů plavidla humanitárních organizací. »Proč by měli všichni zachránění migranti končit v Itálii,« řekl v pondělí. »Lodě mezinárodních misí jako Themis a Sophia nesmí všechny plout do Itálie. Některé ano, ale ne všechny,« dodal Salvini v rozhovoru poskytnutém listu La Veritá. Část zachráněných migrantů by měla podle něj končit i v jiných jihoevropských zemích.

Kritiku si Salvini za svůj návrh vysloužil nejen z opozičních řad, ale i ze strany některých vládních kolegů. Na Salviniho stranu se nicméně postavil lídr MS5 a vicepremiér Luigi Di Maio. »Lodě evropských misí musí migranty vozit do všech evropských přístavů, ne jen do italských,« řekl rádiu RAI 1.

(ava, čtk)