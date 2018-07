Sesazený předseda vlády Naváz Šaríf. FOTO - wikimedia commons

Šaríf bez funkcí

Pákistánský nejvyšší soud v minulých týdnech rozhodl, že sesazený předseda vlády Naváz Šaríf nesmí doživotně zastávat veřejné funkce.

Šaríf rezignoval na post premiéra loni v létě. Poté, co nejvyšší soud rozhodl, že je nezpůsobilý vykonávat úřad kvůli obvinění z korupce. Případ souvisí s kauzou tzv. Panamských dokumentů, které odkrývají praktiky převádění peněz do daňových rájů. Vyšetřovací komise minulý rok dospěla k závěru, že Šarífova rodina nahromadila mnohem větší bohatství, než odpovídá jejím příjmům. V uniklých dokumentech z panamské společnosti Mossack Fonseca, která daným osobám pomáhala peníze ukrývat, je zmíněna Šarífova dcera a dva synové. Skandál vyšel na světlo v dubnu 2016. Převádění peněz do offshoreových firem není nezákonné. Ale dokumenty mohou poskytnout důkazy o daňových únicích, praní špinavých peněz, porušování sankcí, drogových obchodech a dalších zločinech. Zpráva komise se zaměřila na to, kde Šarífova rodina získala prostředky na koupi luxusních bytů v Londýně. Podle vyšetřovatelů, kteří premiéra a příbuzné dva měsíce vyslýchali, výnosy z podnikání nemohly na zakoupení drahých nemovitostí stačit. Premiérova rodina nezákonné jednání popírá. V únoru soud také rozhodl, že má být Šaríf zbaven funkce šéfa vládnoucí strany Pákistánská muslimská liga. Týž měsíc byl do čela strany zvolen jeho mladší bratr Šabház Šaríf…

(čtk)