Je nejvyšší čas vrátit se k míru!

I Česká republika se připojila k protestům proti právě probíhajícímu summitu NATO v Bruselu. V Praze na Václavském náměstí se ve středu 11. července v podvečer sešli lidé, kteří odmítají členství ČR v Severoatlantickém paktu. »Nechceme NATO!« zvolali několikrát účastníci akce, kterou zorganizovaly České mírové hnutí, OI Ne základnám a další mírové spolky.

Předseda Českého mírového hnutí (ČMH) Milan Krajča připomněl, že příští rok tomu bude 20 let, co ČR vstoupila bez souhlasu občanů do NATO, a mezitím proběhla řada válek a invazí, které »žel jdou i na vrub ČR«. Pokud se shromáždění sešlo v den, kdy nová vláda usilovala o důvěru Sněmovny - uvedl Krajča - pak je nutné citovat pasáž z jejího programového prohlášení, kde se deklaruje, že »členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu«. Mluvčí OI Ne základnám Eva Novotná se věnovala současnému stavu, kdy se děje přepisování pravdy na lež, a naopak. Válka se nejprve odehraje v ekonomice a v hlavách těch, kteří z ní mají profit. Jsou však takoví bývalí »naťáci«, kteří prohlédli agresivní počínání paktu ve světě a armádu opustili - takovým je například někdejší voják dr. Marek Obrtel, »který vrátil všechny metály za mise NATO,« připomněla Novotná a na závěr přečetla emotivní dopis amerického vojáka, těžce zraněného v Iráku, zaslaný prezidentu Bushovi ml. a Dicku Cheneymu. Tento voják, který možná už není mezi živými, vyjádřil víru, že výše jmenovaní budou jednou souzeni jako zločinci. »Je nejvyšší čas vrátit se k míru! Dobré vztahy a vzájemný respekt jsou dnes nutné více než jindy na celém světě,« zvolala Novotná.

Máme na to, nebýt v NATO

Také KSČM měla na protestním mítinku své zastoupení. První místopředseda jejího ústředního výboru a pražský zastupitel Petr Šimůnek zdůraznil z tribuny, že »máme na to, nebýt v NATO«. Pozastavil se nad tím, že na bruselský summit přijely i delegace z Finska a Švédska, přičemž tyto státy nejsou členy NATO. »Proč? Aby se například jejich území využilo pro nástup na Rusko?« zamyslel se. Přibude-li do »rodiny« členů NATO i Makedonie, budou pak občané již třiceti států platit miliardářům v USA, aby jejich zbraně zabíjely nevinné lidi. »Je ostudné počítat tanky, jak to dělá NATO. Lepší je počítat školy, nemocnice, rehabilitační ústavy…, či autobusy a tramvaje do našich měst,« přednesl vizi mírové společnosti, která myslí na člověka. Pro komunistického europoslance Jaromíra Kohlíčka je nejlepší jen ta armáda, která divákům předvádí v rámci různých výročí bitvy minulých období. Stále omílané trumpovské heslo »American first« a tlak na zvýšení výdajů na zbrojení evropských členů NATO prakticky znamená podporu pracovních míst jen ve Spojených státech, vysvětlil Kohlíček a upozornil, že NATO nedodržuje ani první článek své zakladatelské Washingtonské smlouvy, totiž povinnost smluvních stran urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky. Kohlíček vyzval k odstoupení našeho státu aspoň z vojenské složky NATO.

Mezi dalšími řečníky protestní demonstrace byli za Alternativu zdola Karel Růžička, členka RR LKŽ Alena Grospičová či Wilhelm Feigl z Komunistického svazu mládeže. Ten připomněl blížící se 80. výročí mnichovské zrady, na které se podílely »bez začervenání« také Británie a Francie, dnes patřící do základního kádru NATO. Grospičová jménem levicových žen žádá – byla-li zrušena Varšavská smlouva, pak je nutné zrušit jako přežitek studené války i NATO.

Předseda Asociace Vojáci proti válce Jiří Bureš varoval, že letošní summit NATO konaný v Bruselu přinese pro ČR to, že se vbrzku budou měnit zákony, aby mohli koaliční vojáci s těžkou technikou projíždět přes naše území na mise. »Zdali úprava komunikací, které musí být zpevněné, včetně mostů, a zvýšená průchodnost budou dotovány z prostředků NATO/EU či snad českého státního rozpočtu, je s otazníkem,« řekl.

Milada Sigmundová z Levé perspektivy zdůraznila nutnost širokého mezinárodního mírového hnutí, tak jak to bylo typické po druhé světové válce. Jeho představiteli byla zvučná jména, např. americký zpěvák Paul Robeson či francouzský vědec Frédéric Joliot-Curie. »Je lehčí zabíjet a zcizovat bohatství, než zodpovědně a rozumně jednat, vládnout a vytvářet bohatství poctivou prací,« konstatovala s hořkostí, s ohledem na světové dění, historička Marie Neudorflová. Na závěr Lenka Svěchotová z ČMH přečetla stanovisko, ve kterém se konstatuje: »Od svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřejmé, že je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu USA a EU. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvrácení celých států, velké množství civilních obětí, zničenou infrastrukturu, vyhnání milionů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.« (Celé znění níže)

(mh)

FOTO – archiv ČMH

Prohlášení účastníků shromáždění proti NATO v Praze dne 11. července 2018

My, účastníci shromáždění pořádaného Českým mírovým hnutím za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací dne 11. července 2018 na Václavském náměstí v Praze, vyjadřujeme svůj rozhodný nesouhlas se Severoatlantickým paktem NATO. Připojujeme se k mezinárodní kampani »ANO MÍRU! NE NATO!« pořádané Světovou radou míru a ke všem mírumilovným lidem, kteří v těchto dnech pořádají obdobné protesty proti NATO v souvislosti se summitem tohoto vojenského paktu, který nyní probíhá v belgickém Bruselu.

Od svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřejmé, že je NATO válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu Spojených států amerických a Evropské unie. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvrácení celých států, velké množství civilních obětí, zničenou infrastrukturu, vyhnání milionů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.

Proto protestujeme proti členství České republiky v NATO. Nesouhlasíme s účastí ozbrojených sil našeho státu v zahraničních agresích NATO, Spojených států amerických nebo Evropské unie. Odmítáme jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území České republiky. Stavíme se proti tlaku Spojených států amerických a NATO na mohutné navyšování vojenského rozpočtu naší země. Odsuzujeme také koncentraci jednotek NATO v regionu střední a východní Evropy spojenou se soustavnými vojenskými provokacemi.

Požadujeme vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu NATO a změnu zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na nezávislosti, respektování mezinárodního práva a suverenity států, míru a mezinárodní spolupráci. Společně s mírumilovnými lidmi na celém světě říkáme: »ANO MÍRU! NE NATO!«