Byrokracie vzdaluje farmářům odškodnění

Zemědělci podali žádosti o odškodnění za loňské sucho za 1,16 miliardy korun, stát měl vyčleněné miliardy dvě, informoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Odškodnění chtějí 3232 zemědělci, podle dřívějších odhadů ministerstva zemědělství si o peníze mělo říct mezi 10 000 až 15 000 farem. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin, kterým se v důsledku sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let.

Celková vyplacená suma bude nejspíš ještě nižší, zemědělci ještě musejí doložit pojištění plodin, pokud nedoloží pojištění minimálně proti krupobití, sníží se kompenzace na polovinu. Zemědělci mají podle SZIF připravené dvousazbové odškodnění, pokud jim sucho zničilo úrodu z více než poloviny, dostanou pětinu nákladů. Do poloviny úrody pak půjde o deset procent nákladů.

Podle materiálu, který letos projednala při schvalování odškodnění vláda, sucho loni způsobilo škody až za 7,7 miliardy korun, nejvíce postiženy byly obiloviny, olejniny, trvalé travní porosty a kukuřice. U brambor a cukrovky byla ztráta až pět miliard korun. »Kompenzace je jenom výrazně menší část z celkově způsobených škod, které se odhadují loni na více než 12 miliard korun,« uvedl po jednání vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

»Nízký počet žádostí přičítáme především vysoké administrativní náročnosti celého systému, který řadu zemědělců odradil,« sdělil mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek. Komora chce s ministerstvem jednat o dalším postupu, například o možnosti kompenzovat i letošní ztráty úrody kvůli suchu. »Regionálně jsou škody suchem prakticky totožné jako loni,« dodal mluvčí.

Zpracovávání žádostí podle fondu bude trvat minimálně do konce září. »Snahou SZIF bude po kontrolách a šetřeních škodních komisí předávat žádosti na ministerstvo zemědělství průběžně v co nejkratších termínech. Ministerstvo poté začne vydávat rozhodnutí a následně dotace vyplácet,« uvedl fond.

Aby vláda nemusela každoročně schvalovat kompenzace, připravuje ministerstvo tzv. fond těžko pojistitelných rizik, který by měl situaci řešit systematicky. Jeho přípravu zkoušely již minulé vlády, o jeho zavedení se hovoří již déle než desetiletí. Fond by měl podle bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO) nejspíš začít fungovat od roku 2020. Do něj přispívající zemědělci by měli možnost získat odškodnění za klimatické jevy, proti kterým se běžně nepojišťuje, jako je například dlouhotrvající sucho.

