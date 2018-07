Dominik Duka. FOTO - wikimedia commons

Duka podal žalobu na divadelníky

Kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka podal žalobu na Centrum experimentálního divadla Brno kvůli kontroverzním inscenacím Naše násilí a vaše násilí a Prokletí.

Žaloba byla podána na Městský soud v Brně. Ve hře Naše násilí a vaše násilí postava ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimskou ženu a herečka si vytahuje z přirození českou vlajku, v Prokletí je zase socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem. Podle Duky se obě inscenace hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod.

Obě hry chorvatského režiséra Olivera Frljiče uvedl v květnu festival Divadelní svět Brno. Festival uspořádalo Národní divadlo Brno. Zapojila se ale i ostatní divadla, hry uvedlo Divadlo Husa na provázku, jež spadá pod Centrum experimentálního divadla, na které žaloba směřuje. »My jsme byli pouze spolupořadatelem, takže je to cíleno vedle. Nevím, nakolik je pan Duka informovaný a proč je to proti našemu divadlu. Nicméně doufám a věřím, že ten soud rozhodne v náš prospěch,« uvedl ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka.

Ředitel pořadatelského Národního divadla Brno Martin Glaser řekl, že je rád, že kardinál žalobu podal, protože se ukáže, kdo má pravdu. »Nebudu mít ani žádný problém s tím, když tu žalobu rozšíří. Pokud napadá i představení Prokletí, musím smeknout, že chce rozšířit debatu i na hru o zneužívání dětí, žen a nevidomých osob kněžími. To je něco, co ve veřejné diskusi nebylo,« řekl Glaser. Podle něj se hra Prokletí objevila před necelým rokem v Praze a nikdo proti ní nic neměl.

Duka v žalobě zmínil útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest.

Hry vyvolaly nevoli u občanů i politiků. Představení přerušili členové hnutí Slušní lidé, kteří vstoupili na pódium a utvořili živý řetěz. Jednání 25 lidí, kteří představení narušili, policisté vyhodnotili jako podezření z přestupku a oznámili to správnímu orgánu. Oznámení na Slušné lidi podala senátorka Eliška Wagnerová, podle níž by jejich jednání mohlo naplňovat skutkovou podstatu výtržnictví. Policie podle mluvčího Pavla Švába do konce června přijala kvůli divadlu 19 trestních oznámení, v žádném neshledala trestný čin.

(ste)